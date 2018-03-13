Российские регионы готовятся к половодью

Москва, , 14:01 — REGNUM Объем снежного покрова, запас воды в почве и стремительное наступление весны способны спровоцировать затопление больших территорий и населенных пунктов, сообщила 13 марта начальник Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Инна Новикова.

«При развитии так называемой «быстрой весны», когда плюсовые температуры сохраняются днем и ночью, возможно развитие интенсивного половодья», — цитирует ТАСС Новикову.

В настоящее в зону возможного затопления попадают населенные пункты во Владимирской, Ивановской, Липецкой, Белгородской, Воронежской, Тверской, Брянской, Костромской и Тамбовской областях. Всего, по данным агентства, под угрозой находятся более 200 городов и сел.

Подготовку к паводкам уже начали спасатели в регионах. Так, в Туле специалисты намерены провести расчистку заторов на реках и очистку водопропускных труб, расположенных под дорогами.

В Костроме спасатели намерены запустить беспилотник для оценки паводковой ситуации в регионе. В Ивановской области сотрудники МЧС организовали выездные рейды в поселки, которые весной оказываются отрезанными от «большой земли» и проводят обход жителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, паводок в Новгородской области весной 2018 года ожидается раньше обычного — в середине-конце марта. Местные власти прогнозируют, что уровень воды в Волхове поднимется до 580−600 сантиметров.

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