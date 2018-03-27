Анкара, 27 марта, 2018, 14:45 — ИА Регнум. В приобретении Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 нет ничего противоречащего сделке с Соединенными Штатами по поставке американских истребителей пятого поколения F-35, передает 27 марта турецкий телеканал NTV со ссылкой на министра национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли.

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«Приобретение С-400 никак не повлияет на покупку F-35. С приобретением С-400 нет никаких проблем», — сказал турецкий министр.

О возможном запрете на поставку истребителей Анкаре из-за сделки по С-400 ранее сообщил руководитель комитета по международным делам парламента Турции Волкан Бозкыр.

Также в середине марта группа американских сенаторов-демократов обратилась в госдепартамент и попросила прояснить, не должны ли повлечь введение американских санкций против Турции и других стран сделки с Россией.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об ускорении поставок российских систем ПВО С-400 по просьбе Турции.

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