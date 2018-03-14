Лавров: По просьбе Анкары Россия ускорит поставку Турции ЗРС С-400

Москва, , 22:28 — REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об ускорении поставок российских систем ПВО С-400 Турции.

Об этом глава МИД РФ сообщил 14 марта на брифинге по итогам своих переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

«В ответ на просьбу наших турецких партнеров ускорить первоначально планировавшиеся сроки поставки мы реагируем позитивно», — сказал Сергей Лавров на брифинге в Москве.

Кроме того, отвечая на вопросы о поставках Турции российского вооружения министр иностранных дел РФ отметил, что «реализация контракта о поставках системы С-400 в Турцию — это вопросы, которые обсуждают сейчас в практическом плане специалисты, они не для публичной сферы».

При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что интересы его страны требуют максимального ускорения поставок С-400.

«Максимально быстрые сроки поставки С-400 отвечают нашим интересам», — сказал турецкий министр иностранных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, российская зенитная ракетная система дальнего действия С-400 «Триумф» считается одной из самых эффективных систем ПВО и ПРО в мире.

ЗРС С-400 способна на расстоянии до 400 км уничтожать любые аэродинамические цели, а в радиусе до 60 км сбивать баллистические и крылатые ракеты, летящие на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров от поверхности земли.

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