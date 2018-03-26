Москва, 26 марта, 2018, 10:00 — ИА Регнум. В Москве пациенты городских поликлиник довольны изменениями, которые произошли в столичном здравоохранении с момента внедрения московского стандарта медицинских учрежлений. Об этом заявил заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Погонин, сообщается на портале мэра Москвы.

marcelohpsoares Осмотр врача

По его словам, по результатам опросов по электронной почте за 2017 год 92% человек удовлетворены посещением врача.

«Цифра беспрецедентная, мы никогда раньше таких результатов не получали. Благодарят за многие вещи. Причем не только врачей, как раньше, но и другой медперсонал.

Например, благодарят руководство поликлиник за чистоту в поликлинике и за хорошуюорганизацию работы всех служб», — отметил Погонин.

В Москве уже в течение нескольких лет проходит акция «Спасибо, доктор!», она стартовала в мае 2015 года и продолжается до сих пор.

Любой житель Москвы может выразить благодарность врачам, медсестрам, нянечкам и другим сотрудникам медицинских организаций.

«Специально для этого создан сайт, где можно рассказать свою историю, а также увидеть все сообщения, которые оставили другие люди. Почти 10 тысяч человек уже поделились своими историями», — сказал Погонин.

Поддерживает акцию и проект «Активный гражданин». На портале уже дважды проходили голосования по выбору лучших врачей и медсестер. В них принимали участие десятки тысяч москвичей.

«Департамент здравоохранения учитывает большую часть просьб и пожеланий пациентов, — заявил замруководителя департамента.

Так, раньше пациенты часто жаловались, что очень трудно дозвониться в регистратуру, чтобы вызвать врача на дом или записаться на прием.

В итоге во всех поликлиниках были созданы единые кол-центры, сотрудники которых принимают и перераспределяют звонки. Сами регистратуры тоже реорганизованы по просьбам горожан. На месте регистратур оборудованы стойки информации.

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Также теперь пациенту не нужно стоять в очереди в поликлинике, чтобы получить на руки медицинскую карту. Вся медицинская документация хранится в отдельном помещении — картохранилище, откуда карты доставляют в кабинет врача непосредственно перед приемом больного.

Кроме того, в поликлиниках Москвы создана система «Дежурный врач 2.0». Цифры 2.0 в данном случае — это своеобразный ИТ-термин новой, более модернизированной версии программы. На первом ее этапе в каждой поликлинике был выделен отдельный кабинет для работы дежурного врача.

Нововведение позволяет пациентам не тратить время на поиски кабинета доктора, а идти сразу же в нужном направлении.

Второй этап, который находится в процессе реализации, — установка электронных табло у кабинетов дежурных врачей. Это очень удобно для пациентов: каждый понимает, когда его очередь, время ожидания приема становится более комфортным.

«Планируется оборудовать информационными табло все поликлиники, в которых ведут прием дежурные врачи, до конца 2018 года», — уточнил Погонин.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) заведено более 6,3 млн электронных медицинских карт.

Количество пациентов, зарегистрированных в ЕМИАС и хотя бы раз записавшихся на прием к врачу онлайн, превысило 9,7 млн человек.

Напомним, табло электронной очереди начали появляться в городских поликлиниках в 2017 году. Идея их установки принадлежит горожанам, принявшим участие в краудсорсинг-проекте «Московская поликлиника»

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