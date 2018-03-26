Донецк, 26 марта, 2018, 09:47 — ИА Регнум. За прошедшие сутки 25 марта военнослужащие Украины восемь раз обстреливали населённые пункты Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил 26 марта представитель оперативного командования ДНР.

ИА Красная Весна Взрыв. ДНР

Следует отметить, что обстрелами Донбасса вооружённые силы Украины (ВСУ) нарушают режим прекращения огня, вступивший в силу ещё 5 марта.

«За прошедшие сутки ВСУ восемь раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы шести населенных пунктов, по которым применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных видов и стрелковое оружие», — заявил представитель ДНР.

Он также отметил, что в настоящий момент уточняются данные по разрушениям и количеству пострадавших.

Напомним, 25 марта в военном ведомстве ДНР сообщили, что украинская разведгруппа, пытавшаяся проникнуть на территорию республики, вышла на минное поле. По данным оперативного командования ДНР, в результате подрывов погибли двое украинских солдат, еще трое были ранены.

Читайте также: Разведгруппа ВСУ подорвалась на минном поле в Донбассе

Добавим, 22 марта в ДНР сообщили, что ожидается прибытие в Донбасс отряда украинских снайперов в количестве 74 человек. Их обучение в населенном пункте Десна Черниговской области, по данным разведки ДНР, завершено. Сообщается, что тренировками снайперов занимались иностранные инструкторы.

Читайте также: ДНР: ВСУ ожидают прибытия украинских снайперов в Донбасс