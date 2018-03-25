Цюрих, Швейцария, 25 марта, 2018, 03:29 — ИА Регнум. Победительница первого музыкального фестиваля «Евровидение» Лиз Ассиа скончалась в Швейцарии в возрасте 94 лет. Об этом сообщает газета Blick.

Daniel Kruczynski Лиз Ассиа

По словам бывшего секретаря Ассиа Жана Айхенбергера, певица умерла 24 марта в госпитале неподалеку от Цюриха. В больнице она находилась с 19 марта.

Лиз Ассиа (настоящеее имя Роза-Мина Шерер) родилась 3 марта 1924 года в швейцарском Рупперсвиле. Она начала выступать как танцовщица, однако в 1940 году стала петь.

В 1956 году Ассиа выступила на «Евровидении» в Лугано (Швейцария), исполнив песни Das alte Karussell и Refrain. Последняя композиция была признана лучшей по итогам конкурса. Участвовали в фестивале семь стран — Бельгия, Франция, ФРГ, Италия, Швейцария, Нидерланды и Люксембург.

Победа в первом «Евровидении» стала наиболее значительным успехом в карьере певицы. В 1957 году она попыталась повторить его, однако заняла 8-е место, а по итогам конкурса 1958 года Ассиа стала второй.

Одной из самых известных песен Ассиа стал шлягер Oh, mein Papa. В 1950-х годах она снялась в нескольких картинах, включая «Палас-отель» и «Рыбачка с Боденского озера».

В 1963 году Ассиа стала женой датского предпринимателя Оскара Педерсена и оставила сцену. Певица вновь стала выступать в 1995 году.

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