Самойлова выступит на «Евровидении» с «песней со стержнем»

Москва, , 01:48 — REGNUM Песню I Won’t Break! («Я не сломаюсь!») исполнит на фестивале «Евровидение» в Португалии российская певица Юлия Самойлова. Композиция впервые представлена в эфире программы «Воскресное Время» на Первом канале.

По словам певицы, в песне говорится о ней самой. Авторы будто намеренно переложили на музыку ее собственные мысли и переживания.

«Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем», — цитирует Самойлову пресс-служба телеканала.

В песне говорится о свободе и непоколебимости, о сердце, ведущем из темноты к свету. Ее авторами выступили Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.

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Эта же команда создавала композицию Flame Is Burning («Горит пламя»), с которой певица должна была выступить на «Евровидении» в Киеве в 2017 году. Режиссер клипа — Алексей Голубев. Он же поставит конкурсный номер артистки в Лиссабоне.

«Спасибо всем! Я так рада», — написала Самойлова на своей странице в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года победителем международного музыкального конкурса «Евровидение» стал португальский певец Салвадор Собрал. Таким образом, столица Португалии Лиссабон получила право принять фестиваль в 2018 году.

Россия в 2017 году не участвовала в конкурсе, так как украинские власти запретили певице Юлии Самойловой въезжать в страну. Запрет сроком на три года был связан с тем, что в 2015 году певица выступала в Крыму.

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