Краснодар, 24 марта, 2018, 22:37 — ИА Регнум. В Краснодаре из-за возгорания в здании детской клинической больницы были эвакуированы 150 человек (персонал и пациенты). Об этом, как передает ГТРК «Кубань», сообщили в пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

23.mchs.gov.ru Краснодарские пожарные

«В 20:17 на место выехали пожарно-спасательные подразделения, — передает вещатель. — В 20:31 зафиксирована локализация пожара, в 20:35 — ликвидация».

Отмечается, что в результате пожара, площадь которого составила 1 квадратный метр, никто не пострадал.

В настоящее время выясняются причины ЧП.

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