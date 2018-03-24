Москва, 24 марта, 2018, 19:52 — ИА Регнум. Телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом носил «протокольный смысл». Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Мир 24».

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

«Президент Трамп поздравил президента Путина с избранием, — сказал представитель Кремля. — Что, конечно, важно и что во многом характеризует их такие взаимоотношения, находящиеся на стадии становления».

По его словам, лидеры РФ и США осознают важность личного общения для решения различных международных вопросов, стоящих на повестке дня. В частности, уточнил Песков, это и региональные конфликты, как конфликт в Сирии, и рамочные проблемы, такие как стратегическая безопасность, глобальная безопасность.

«Не встречаясь лично, не укрепляя какую-то атмосферу взаимного доверия, выйти на расшивку этих проблем невозможно», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что Путин и Трамп во время телефонного разговора констатировали свое желание начать обсуждать возможность личной встречи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 марта глава США Дональд Трамп поздравил действующего президента РФ Владимира Путина с убедительной победой на выборах-2018. Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся по инициативе американской стороны.

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