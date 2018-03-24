Вашингтон, 24 марта, 2018, 18:47 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп в понедельник, 26 марта, может объявить о высылке из США российских дипломатов в ответ на инцидент с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Дональд Трамп

По их словам, президент США принял во внимание рекомендации своих советников. При этом источники агентства отметили, что решение Трампа может быть неокончательным.

«Трамп готов действовать, но хочет быть уверен, что европейские союзники будут принимать аналогичные меры против России», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта в британском городе Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. С молниеносной скоростью официальный Лондон объявил, что отравили граждан якобы с помощью нервно-паралитического газа «Новичок» и сделали это, конечно, российские спецслужбы.

При этом никаких доказательств этих обвинений представлено не было.

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