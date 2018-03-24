Екатеринбург, 24 марта, 2018, 10:17 — ИА Регнум. В Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню. Это событие вызвало большой интерес у горожан и гостей Екатеринбурга. Тысячи людей пришли утром 24 марта к району оцепления, чтобы сделать последнее селфи на фоне «самого высокого долгостроя» и запечатлеть момент сноса.

Алексей Банников ИА REGNUM За полчаса до сноса

Алексей Банников ИА REGNUM Телебашня в саване на отметке где будет взрыв

Телебашню начали строить в 1983 году и до 1991 года возвели 220 метров. Но после развала СССР строительство из-за отсутствия финансирования было заморожено, а сама башня стала символом бесхозяйственности пришедшей после перестройки власти.

Алексей Банников ИА REGNUM За полчаса до сноса

В 2013 году появилась надежда, что свердловское правительство доведёт объект до ума. Был даже объявлен конкурс проектов по завершению строительства. При этом планировалось, что у объекта будет новый функционал. Например, предлагалось превратить телебашню в глобальный светящийся маяк «Европа-Азия», который бы отправлял луч в космос.

Но в 2017 году все надежды были разрушены. Телебашню и прилегающую к ней территорию передали АО «Ледовая арена» и было объявлено о её сносе. Городские активисты, которые не согласились с таким решением, сделали многое, чтобы предотвратить снос.

Андрей Алексеев В оцеплении стояли сотрудники полиции и росгвардии

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Некоторые даже пытались прикрыть башню своим телом, пробравшись накануне сноса за периметр ограждения и взобравшись на башню. Они намеревались таким образом предотвратить снос, но оказавшись наверху без еды и воды, на холоде под леденящим ветром им пришлось через девять часов спуститься.

Андрей Алексеев Многие пришли вместе с детьми

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И вот 24 марта в 9:15 утра по местному времени (в 7:15 мск) прогремел взрыв.

Андрей Алексеев Взрыв

Андрей Алексеев Раз

Андрей Алексеев Два

Андрей Алексеев Три

Андрей Алексеев Четыре

Андрей Алексеев Пять

Андрей Алексеев Шесть

Андрей Алексеев Всё

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Как шутили пользователи в социальных сетях: «Город со стержнем превратился в безбашенный город».

Андрей Алексеев Жители Екатеринбурга снимают последние секунды существования телебашни

Теперь Екатеринбург попал в список городов, у которых в ближайшем и обозримом будущем не появится своей Эйфелевой или Останкинской башни. А ведь городские власти так трепетно относятся к якобы «столичному» статусу города. Но 24 марта рухнула не только башня, но и претензии на этот статус.

А в Екатеринбурге произошло ещё одно событие, которое не вызывает гордость у местных жителей…