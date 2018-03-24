Дамаск, 24 марта, 2018, 04:11 — ИА Регнум. Саперы Сирийской арабской армии (САА) в освобожденном от террористов городе Хараста-эль-Басаль (провинция Дамаск) начали разминирование домов и улиц, передает телеканал Syria.

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Как сообщил офицер САА, город полностью освобожден от террористов.

Напомним, 24 марта из Харасты были выведены все боевики — в соответствии с договоренностью Центра по примирению враждующих сторон в Сирии с представителями боевиков.

За два дня из города вышли 4 614 человек, причем 1 485 из них — это боевики. Покинувшие Харасту отправились автобусами в провинцию Идлиб (Сирия).

Операция по освобождению Восточной Гуты, окруженной террористами, идет почти месяц. Разделенные на три изолированных котла террористы продолжают обстреливать жилые кварталы Дамаска.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 марта Юрий Евтушенко, начальник Центра примирения враждующих сторон, заявил, что 103 606 мирных жителей выведено из Восточной Гуты с момента начала операции по освобождению этой территории.