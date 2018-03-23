Москва, 24 марта, 2018, 02:46 — ИА Регнум. Джон Болтон, новый помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, будет продолжать политику американского руководства, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью журналистам в Ханое.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Журналисты попросили Лаврова прокомментировать назначение Болтона новым помощником Трампа. Российский министр ответил, что администрация США определяет кандидатуры в соответствии с актуальными для нее задачами.

Глава МИД РФ отметил, что работал с Болтоном, когда тот был исполняющим обязанности постоянного представителя США при ООН. На этой должности американец проработал меньше года.

«Но после того, как он ушел с этого поста, он оставался в политологических кругах, мы периодически созванивались», — сказал Лавров.

Отвечая на вопрос, «ястреб» ли Болтон, как о нем говорят, Лавров заявил:

«Он, безусловно, жесткий дипломат и политик. Но повторю еще раз, он профессионал. Разумеется, он будет проводить ту линию, которую обозначает президент США Дональд Трамп».

Российский министр пояснил, что «линия Трампа» предполагает «нормализацию отношений с Россией, налаживание взаимодействия в интересах решения общих для нас проблем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп назначил Болтона, бывшего постпреда США при ООН, своим помощником по нацбезопасности. Ранее эту должность занимал Герберт Макмастер.

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Болтон официально займет должность 9 апреля 2018 года. Замена Макмастера на Болтона — не первая в команде Трампа за последний месяц: перестановки коснулись госдепа и ЦРУ.