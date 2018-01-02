Бывший посол США в ООН Болтон: США должны поддержать смену режима в Иране

Вашингтон, , 10:45 — REGNUM

Бывший посол США в ООН Джон Болтон высоко оценил поддержку президента США Дональда Трампа антиправительственных протестов в Иране, заявив, что целью Вашингтона в этой стране должна быть смена режима, сообщает Fox News.

Глава Белого дома неоднократно на своей странице в Twittter выражал поддержку «мирным демонстрантам», высказывающимся против правительства исламской республики.

«От этих протестов зависит, выживет ли режим или нет, из-за чего они намного более опасные для аятоллов, являются гораздо большей угрозой и поднимают ставки значительно», — подчеркнул Болтон.

Он отметил, что поддержка Трампом протестующих является сильным — и позитивным — сигналом об отказе от курса, которому следовала администрация бывшего президента США Барака Обамы.

Болтон также призвал бывшего телеведущего выйти из ядерного соглашения с Тегераном, вернуть санкции и предоставить материальную и финансовую поддержку оппозиции, а также пойти на взаимодействие с разведывательными службами других стран.

«Мы и должны можем сделать очень многое», — заявил он. — Нашей целью должна быть смена режима в Иране».

Напомним, в Иране продолжаются акции протеста, вызванные недовольством жителей страны ростом цен на продукты питания. В результате столкновения погибло по меньшей мере 20 человек. Ряд из них был убит при попытке захватить оружие.