Вильнюс, 23 марта, 2018, 18:53 — ИА Регнум. Несмотря на то, что правительство Литвы провозглашает рекордно быстрое осваивание средств ЕС, в Литве прямо говорят, что миллиардные дотации уходят на ветер. ИА REGNUM перевело на русский язык статью литовского издания Lietuvos žinios, которая была опубликована сегодня, 23 марта.

Евро

«Реновированные за миллионы евро старые здания — усадьбы, школы — не используются, потому что с самого начала не были продуманы перспективы их будущего. Во время проведения работ по реконструкции или реновации самым главным было спасти разрушающиеся старые здания — культурное наследие — и использовать средства ЕС. Но никто не задумывался, оправдают ли инвестиции ожидания, хватит ли средств на присмотр за восстановленными зданиями. Никого не волновало, что же будет дальше.

О недостаточном анализе перспективы говорят и представители госконтроля, которые исследовали инвестиции. Глава парламентского комитета по аудиту Ингрида Шимоните говорит о необходимости изменить положение, то есть тщательнее анализировать проекты, которые планируется реализовывать на средства ЕС.

Руководство Шакяйского района шесть раз пыталось найти концессионера или арендатора для реставрированного ансамбля Гелдаудишской усадьбы XIX века. Но эти поиски были безрезультатны — никто не заинтересовался этой усадьбой, хотя сумма инвестиций, которая требовалась от арендатора, была снижена от 1 млн евро до 721 тыс. евро. «Мы израсходовали весь лимит объявления конкурсов. Сейчас ждем, что скажут учреждения, которые осуществляют контроль над проектами, реализуемыми на средства ЕС», — сказала Lietuvos žinios директор администрации Шакяйского района Дайнюс Гринцявичюс.

При использовании средств программ ЕС на средства бюджетов государства и Шакяйского района более чем за миллион евро был реставрирован дворец ансамбля Гелдайдишской усадьбы, помещения, где жили батраки, оранжерея, водяная башня. Реставрации еще ждут амбар из красных плит и два сводчатых подвала.

Так что были восстановлены множество построек, но новая жизнь в них так и не началась. Только в одной части дворца учрежден Гелдаудишский культурный центр, несколько помещений было выделено для местной общины. Все остальные помещения ждут нового хозяина, который обустроил бы гостиницу, ресторан иди другое заведение.

Для самоуправления Тельшяйского района финансовой ношей стала Биржувенская усадьба (XVIII—XIX века). Три года назад за 1,15 млн евро были реставрированы конюшни, помещения для телег, официна. Арендаторы пытались привлечь посетителей, обустроив в официне кафе, но им не удалось развить эту деятельность. Немного раньше при использовании средств ЕС также была реставрирована и сама усадьба. В ней находится библиотека, Жемайтийский туристический информационный центр. Но ансамбль Биржувенской усадьбы состоит не только из этих помещений, но и из других построек. У мэрии нет денег на их реставрацию, поэтому считается, что здесь мог бы помочь концессионный договор или аренда. Как утверждал порталу Lietuvos žinios мэр самоуправления Тельшяйского района Пятрас Куйзинас, самоуправление решило попробовать найти одного арендатора для всего комплекса, который мог бы и дальше развивать деятельность. «Вместе с департаментом культурного наследия мы готовим видение и условия, чтобы этот процесс состоялся», — говорит Куйзинас. Он также утверждает, что не хочет гадать, удастся ли найти концессионера или арендатора.

В последние десять лет миллионы ЕС плыли в Литву не только для реставрации усадьб и других культурных объектов. Немало средств было выделено и на учебные заведения. К сожалению, и в этом случае деньги были вложены необдуманно. С 2007 году в Литве закрылось около 30 школ, хотя на их реновацию было потрачено 2,5 млн евро из государственного бюджета и средств поддержки ЕС. Больше всего таких школ в Вильнюсском районе. Рудишская основная школа (Йонишский район) была реновирована в 2010 году. Реновация школы тогда обошлась в миллион литов (более 300 тыс. евро). Но спустя два года после реновации школа была закрыта. Реновированное и утепленное здание бывшей школы до сих пор стоит пустым. Сейчас мэрии Йонишского района приходится на свои средства нанимать людей, которые присматривали бы за помещением площадью 500 кв. м и территорией школы. Мэр Йонишского района Гедиминас Чяпулис согласен с тем, что на реновацию школы были зря выброшены деньги. «Это произошло не во время моего руководства», — сказал он.

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Вице-министр образования и науки Гражвидас Казакявичюс, комментируя сложившуюся ситуацию, утверждает, что школы, подавая заявки, соответствовали всем критериям. Якобы самоуправления должны было предусмотреть сокращение количества учеников. Но в некоторых районах число учеников сократилось внезапно, поэтому у самоуправлений не было другого выхода, кроме как закрыть школы, хотя здания были реновированы.

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По словам Шимоните, больше всего проблем возникает из-за тех проектов, которые проходили через руки советов по развитию регионов. По словам члена сейма, члены этих советах часто руководствуются принципом «я поддержу твои проекты, а ты — мои». Но никто не задумывается, какую пользу принесет тот или иной проект.

«В такие философские вопросы и сейчас не углубляются ни главы самоуправлений, ни министерство внутренних дел, отвечающее за планирование мер», — сказала Шимоните.

Также парламентарий подчеркнула, что раньше в своих отчетах на это обращал внимание и госконтроль. По словам Шимоните, желая получить поддержку, никто не хочет думать, окупятся ли инвестиции спустя 5 или 10 лет, дадут ли они долговременную пользу. Также никто не считает расходы, связанные с содержанием объекта. «Нужно изменить принципы финансирования проектов, поддерживаемых ЕС. Необходимо проводить не только бумажный, но и реальный анализ издержек и пользы. И только потом решать будущее проекта», — сказала Шимоните».

Напомним, бюджет Литвы ежегодно примерно на 30% состоит из средств ЕС. Это по 2,5—3 млрд евро ежегодно. В Литве регулярно вспыхивают скандалы о неэффективном использовании средств ЕС.

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