Воронеж, 23 марта, 2018, 12:28 — ИА Регнум. Руководство Воронежского акционерного самолетостроительного общества препятствует застройке Левобережного района Воронежа. Это следует из заявления «Союза строителей Воронежской области», размещенного на сайте регионального объединения работодателей строительного комплекса.

Марина Каширская ИА REGNUM Один из расселенных домов на улице Ленинградской в Воронеже

Как сообщается, региональный «Союз строителей» направил в адрес полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева обращение с просьбой содействовать решению ряда вопросов, связанных с застройкой приаэродромных территорий — речь идет о военном аэродроме «Балтимор», аэродроме Воронежского акционерного самолетостроительного общества, а также аэродрома «Чертовицкое» в соседнем с Воронежем Рамонском районе.

В письме, в частности, указывается, что до сих пор не разработаны приаэродромные зоны в Воронеже и прилегающих к нему муниципальных районах, попадающих в приаэродромные территории аэропортов «Балтимор», «Придача» и «Чертовицкое», как того требует федеральное законодательство. Сроки, считают строители, «неоправданно затягиваются», что уже привело к тому, что выдача разрешений на начало строительства объектов на этих территориях практически парализована. Так, приводят данные авторы письма, за два месяца, с 1 января по 1 марта этого года, городской администрацией выдано лишь два разрешения на строительство.

«Основная причина заключается в неисполнении уполномоченными федеральными органами исполнительной власти — Росавиацией, Минпромторгом РФ и Минобороны РФ поручений, определенных Федеральным законом №135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны», — говорится в письме.

Еще одним препятствием для ведения строительства авторы обращения называют сложности с получением согласования на строительство от авиационных структур.

«Союз строителей» ссылается на распоряжение зампредседателя правительства РФ Дмитрия Козака, в соответствии с которым авиаструктуры должны выдавать согласования на строительство без заключения Роспотребнадзора.

Так, Воронежское самолетостроительное общество, аэродром которого расположен на территории Левобережного района Воронежа, по заявлению авторов письма, «фактически не выдает согласований либо выдает их в немыслимых параметрах».

"Вызывает возмущение участников строительного рынка позиция руководства ВАСО, которое полностью заблокировало согласование размещения многоэтажных объектов как в левобережной, так и в правобережной части города, ограничивая высотность зданий 4−5 метрами. На сегодняшний день это уже привело к замораживанию масштабного проекта по реконструкции застроенных территорий вдоль ул. Ленинградской и финансовым потерям компаний-застройщиков», — говорится в заявлении.

По теме: Почему Воронеж не Москва: как провалилась программа расселения

Очистительный огонь: как в Воронеже ликвидируют расселенные дома

Между обновлением и реновацией

Претензии у строителей есть и к военным: их беспокоит, что разработка санитарно-защитной зоны и приаэродромных территорий аэродрома «Балтимор» не ведется, а сроки их создания — неизвестны, а после реконструкции «параметры аэродрома не станут более серьезным препятствием строительству, нежели существующие сегодня».

«Уважаемый Алексей Васильевич! Просим вас оказать содействие ускорению решения перечисленных проблем и инициировать совещания в Минпромторге с участием руководства ОАК, ВАСО и Росавиации и в Министерстве обороны РФ. Строительный комплекс г. Воронежа не может далее оставаться заложником сложившейся ситуации. Под угрозу срыва поставлены обозначенные президентом Российской Федерации В. В. Путиным в ежегодном послании Федеральному собранию задачи по наращиванию объемов жилищного строительства», — говорится в письме.

Отметим, что масштабный проект «по реконструкции застроенных территорий вдоль ул. Ленинградской», который упоминается в обращении застройщиков, является частью программы реновации жилья, которая реализуется в Воронеже с 2010 года. Изначально планировалось, что за пять лет, до 2015 года, будет снесено около 500 домов. Планировалось, что расселением жителей ветхих домов займутся строительные компании, чтобы получить участок под строительство там, где уже есть необходимая инфраструктура. Однако фактически в указанные сроки была расселена ничтожная часть домов, сроки программы продлили в итоге до 2030 года, расширив при этом перечень объектов под снос.

Проблемы, впрочем, возникли не только с застройкой, но и со сносом тех домов, которые уже расселены. Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году все на той же улице Ленинградской (и прилегающих) произошло около десятка пожаров — горели расселенные аварийные дома. После этого, летом прошлого года, снос расселенных домов несколько активизировался. На 2018 год планируется снос сразу 56 домов — причем завершить работы планируется к сентябрю.

А также: Аварийные дома в Воронеже все же обещают снести. Что потом?

Реновация наступает: в Воронеже под снос пойдет еще 38 домов