Каракас, 23 марта, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал покупку национальной криптовалюты El Petro лучшей инвестицией в мире, разрешив приобретать ее за рубли, об этом глава государства заявил в эфире телеканала Venezolana de Television.

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«El Petro — это лучшая инвестиция, которую только можно сделать в Венесуэле и в мире», — заявил Мадуро.

Кроме российских рублей, венесуэльскую криптовалюту можно также приобрести за юани, турецкие лиры и евро.

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Напомним, ранее Мадуро заявил, что 127 государств со всего мира проявили интерес к покупке El Petro. По его словам, за период от начала предпродаж криптовалюта принесла народу более $3 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля 2018 года в Венесуэле была выпущена собственная криптовалюта El Petro, которая, в соответствии с анонсами правительства страны, обеспечена природными ресурсами, добываемыми в Венесуэле, а именно алмазами, золотом и нефтью.

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