Вашингтон, 23 марта, 2018, 08:54 — ИА Регнум. Сенат конгресса Соединенных Штатов Америки принял проект федерального бюджета в размере $1,3 трлн до конца текущего финансового года, завершающегося 30 сентября, сообщает NBC.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По данным издания, за принятие бюджета проголосовали 65 сенаторов, против — 32. Сейчас финансовый документ должен подписать президент США Дональд Трамп. Если этого не произойдет, федеральное правительство останется без финансирования.

Напомним, ранее проект бюджета одобрила палата представителей конгресса (нижняя палата парламента). Так, на противостояние влиянию со стороны России, которого ожидают американские власти, обойдется США в $250 млн.

Еще одной статьей расходов, которые также входят в эту сумму, станут «программы по укреплению демократии в России». Кроме того, деньги выделены и на «укрепление сотрудничества в области между странами Европы и Евразии, а также США и НАТО».

Помимо всего прочего, США планируют предоставить военную помощь Украине на сумму $200 млн, в том числе летальное оружие, а также обучение военных ВСУ.

Читайте также: В новый бюджет США заложили расходы на «российскую угрозу»