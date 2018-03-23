Пекин, 23 марта, 2018, 06:53 — ИА Регнум. Китайские эксперты предупреждают об опасности торговой войны для самих США, а также о безрезультативности попыток давления на Китай с целью уступок, передает 23 марта агентство «Синьхуа».

Utmagazine.ru Боинг 737

Президент Китайской ассоциации международной торговли Ли Юн заявил, что меры, на которые идет Китай, являются крайними и продиктованными действиями США.

«Мы не будем сидеть сложа руки. Разговоры о том, что потенциальная торговая война может навредить самолетам «Боинг» и соевым бобам, небезосновательны», — заявил Ли.

В свою очередь, профессор Университета международного бизнеса и экономики заявил, что «решающим элементом» в торговой войне являются не потери как таковые, а мощности для возмещения потерь.

«Китай обладает уверенностью и мощностями, чтобы принять вызов торговой войны», — заявил профессор, призвав США осознать, что это игра с «нулевым результатом», и прозрачным образом пошире открыть свои рынки, подобно тому, как это делает Китай.

Читайте также: Китайский академик: США и КНР необходимо взаимовыгодное сотрудничество

Он отметил, что если США обходят нормы ВТО и единолично принимают меры, то они идут против правил ВТО, что является актом торгового протекционизма.

«Истинные намерения, стоящие за действиями США, должны еще быть изучены», — заявил исследователь Китайского центра международных экономических обменов Чжан Монань, добавив, что «США используют торговые войны как инструмент оказания давления на Китай с целью получения уступок».

Напомним, что президент США Дональд Трамп ввел штрафные санкции против КНР на $60 млрд за промышленный шпионаж. Решение было принято по итогам расследования №301, которым занимался руководитель Торгового представительства США Роберт Лайтхайзер. Он обвинил Китай, Евросоюз и Южную Корею в дискриминационной торговой политике в адрес США.

Китай уже принял ответные меры, которые он планирует вводить постепенно: будут приостановлены «тарифные уступки» по 128 позициям импорта из США в Китай, включая свинину, вина, бесшовные стальные трубы и еще целый ряд другой продукции.