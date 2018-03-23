Пекин, 23 марта, 2018, 06:07 — ИА Регнум. Китай думает о повышении тарифов на импорт товаров из США стоимостью $3 млрд, чтобы сбалансировать потери от заградительных пошлин, которые ввели США на китайский алюминий и сталь, сообщает 23 марта агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Меры или, иначе, приостановка тарифных уступок ударят по 128 позициям продукции из США, включая свинину, вина и бесшовные стальные трубы, заявило министерство коммерции Китая на своем интернет-сайте.

Согласно министерству, меры должны включать в себя 15%-ную пошлину на фрукты, орехи, вина и бесшовные стальные трубы, а также 25%-ную пошлину на свинину и продукцию из переработанного алюминия.

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Новые тарифные меры будут вводиться в два этапа: на первом этапе будут введены 15%-ные пошлины, если страны не смогут достигнуть соглашения по торговым вопросам в отведенное время, на втором этапе — 25%-ные пошлины после расчета экономического ущерба, который нанесет экономическая политика США в адрес Китая.

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Несмотря на объективную реальность, отмечает издание, США решили ввести 25%-ные пошлины на продукцию из стали и 10%-ные пошлины на алюминий для всех стран, кроме Канады и Мексики.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп решил ограничить дефицит торгового баланса США с Китаем, призвав сократить его на $100 млрд. Китай назвал это «политикой протекционизма» и пообещал пойти на ответные меры.

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