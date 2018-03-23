Якутск, 23 марта, 2018, 06:02 — ИА Регнум. Управление делами главы и правительства Якутии объявило две закупки, цель которых — покупка золотых часов. На приобретение памятных подарков из бюджета республики намерены потратить более 13 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта госзакупок.

Фото из документации закупки Женские золотые часы

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Первой закупкой руководство региона пытается купить за 6,6 млн рублей 100 женских и столько же мужских часов, второй — ещё 90 мужских и 71 — женских за 6,54 млн. Корпус часов по условиям аукционов должен быть сделан из золота 585 пробы. Вес корпуса женских часов составляет 3,3−6,3 грамма, мужских — 11—13 грамм.

Стоимость мужских часов оценивается в 48,3 — 51,7 тыс. рублей, женских — в 17,5 — 26,5 тыс. в зависимости от их вида и количества золота в корпусе. Поясняется, что столь дорогие подарки являются приложением к грамоте.

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Комментируя намерение управления делами главы и правительства Якутии снова потратить большую сумму денег на дорогие подарки, жители республики пишут: «Это прощальный аккорд Егора Борисова?», «Это полный бред, тянется с советских времён», «Не знаю других регионов, где бы администрации были повернуты вот так на этих золотых часах».

Напомним, Якутия ежегодно тратит миллионы на покупку золотых часов, которыми награждают тех, кто по мнению руководства региона, это заслужил. Подарки вручаются от имени главы Якутии. Отдельно золотые часы покупает и дарит Госсобрание региона. В 2017 году на золотые часы из бюджета республики было израсходовано 20 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, приобретая дорогие подарки, республика одновременно ищет источники наполнения проблемного бюджета. Через сайт госзакупок министерство финансов Якутии выбирает финансовую организацию, которая сможет разместить облигации государственного займа Якутии в 2018 году. Сумма, на которую собираются выпустить эти эмиссионные ценные бумаги — 11,5 млрд рублей, а срок их обращения составит десять лет.

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