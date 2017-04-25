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Богатая Якутия: 14,5 млн рублей на золотые часы с гербами и флагами

Экономика

Власти республики снова готовят для кого-то дорогие подарки

Золотые часы
Иллюстрация: Фото из документации закупки
Золотые часы

Якутск, 25 апреля 2017, 05:54 — REGNUM  Якутия закупает изготовленные из золота 585 пробы часы в общей сложности на сумму 14,5 млн рублей. Они будут вручаться в качестве подарков от главы республики Егора Борисова и председателя регионального правительства Евгения Чекина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Первая закупка была объявлена ещё 31 марта. Госкомитет Якутии по регулированию контрактной системы в сфере закупок объявлял аукцион на поставку 100 мужских и 63 женских золотых часов с надписью на их задних крышках «От главы республики Саха (Якутия)». Общая стоимость заказанных тогда часов составляла 6,7 млн рублей (50,8 тыс. рублей цена мужских и 26,1 тыс. — женских).

Цена второй закупки, приём заявок по которой начат 24 апреля — 7,8 млн рублей. На эти деньги власти региона покупают 120 мужских и столько же женских золотых часов с надписью «От Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)». Одна пара мужских часов, которые показывают время двух часовых поясов, обойдётся бюджету в 47,5 тыс. рублей, женских — в 17,3 тыс.

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На циферблате часов, которые намерены дарить от имени Егора Борисова, будет изображён герб республики, а от Евгения Чекина — флаги России и Якутии. Часы будут дарить с ремешками из натуральной кожи и в футлярах из натурального дерева.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо золотых часов дарить власти Якутии намерены также нагрудные знаки и ордена, сувениры из фарфора и якутские ножи. Отметим также, что в 2016 году на золотые часы в Якутии было потрачено в общей сложности 8,6 млн рублей.

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