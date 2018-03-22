Москва, 22 марта, 2018, 09:42 — ИА Регнум. Пенсии в Российской Федерации могут проиндексировать выше уровня инфляции в 2019—2021 годах. Соответствующие предложения готовит Министерство труда и социальной защиты (Минтруд) России. Об этом в среду, 21 марта, сообщил глава ведомства Максим Топилин, выступая на расширенном заседании правления Пенсионного фонда России (ПФР).

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

По его словам, задача о выводе индексаций пенсий на новый уровень уже поставлена, и работа по ней уже ведется с начала этого года.

«Задача поставлена — выйти на индексацию пенсий выше инфляции, — сказал министр. — Мы (Минтруд) уже фактически с этого года приступили к реализации этой задачи».

Топилин напомнил, что с 1 января текущего года пенсии в РФ были проиндексированы на 3,7%, тогда как фактическая инфляция в 2017 г. составила 2,5%.

По его словам, в рамках бюджетного цикла, прежде всего 2019−2021 годов, нужно готовить системные предложения по тому, чтобы выйти на решение новых задач.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию заявил, что в ближайшее время необходимо добиться увеличения размеров пенсий, обеспечить их регулярную индексацию, причем выше темпов инфляции.

Читайте также: Названы возможные потери граждан РФ при смене пенсионных фондов

А также: Минтруд: в России в 2017 году зарплаты выросли на 7%