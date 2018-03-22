Лондон, 22 марта, 2018, 08:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй убеждает ключевых союзников Соединённого Королевства в ЕС необходимости высылки российских дипломатов из стран Евросоюза из-за «российской угрозы». Об этом сообщает 22 марта агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

По сведениям издания, для того, чтобы союзники Лондона следовали примеру британских властей, те делятся с ними «секретными сведениями», касающимися нападения в городе Солсбери на отца и дочь Скрипалей.

Ранее из Великобритании были высланы 23 российских дипломатических работника, на днях вместе с семьями покинувшие Лондон и прилетевшие в Москву.

Как пишет Bloomberg, если Мэй удастся добиться успеха в таких «уговорах» союзников, это будет расцениваться, как подтверждение её способности влиять на политику Евросоюза и продемонстрирует, что Великобритания все еще может рассчитывать на своих союзников на материке и после Brexit.

«Мэй 22 марта на саммите ЕС в ходе ужина с европейскими союзниками выступит с жестким предупреждением, что Россия представляет собой угрозу всей Европе, а вызовы со стороны Москвы будут длиться годами», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что пока правительства стран Евросоюза лишь пошли на относительно мягкое заявление по поводу инцидента в Солсбери, а Греция попросила у Лондона «дополнительных доказательств» вины России в отравлении Скрипалей.

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Как сообщало ИА REGNUM, получивший в России срок за шпионаж экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Об этом сообщили британские СМИ. Вместо серьёзного расследования инцидента и предоставления возможности участия в следственных действиях России, согласно действующим конвенциям, Лондон громогласно обвинил в покушении на Скрипалей российскую сторону.

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Вслед за голословными обвинениями Лондона в отношении России и вслед за высылкой из страны российских дипломатических работников Москва в ответ также объявила о высылке 23 британских дипломатов, а также потребовала прекращения деятельности Британского совета в России и отозвала разрешение на открытие Генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

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