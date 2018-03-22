Вашингтон, 22 марта, 2018, 07:57 — ИА Регнум. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, курирующий расследование о «российском вмешательстве» в выборы в США в 2016 году, определил круг вопросов, которые он намерен при личной встрече задать главе Белого дома Дональду Трампу. Об этом 22 марта сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Предварительный перечень вопросов уже направлен юристам американского президента. Так, сообщается, что спецпрокурора интересуют как минимум четыре темы. Это контакты Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой в июне 2016 года, роль президента в составлении заявления Дональда Трампа — младшего, опубликованного после появления в прессе информации о факте встречи.

Кроме того, аппарат спецпрокурора рассчитывает получить информацию и по поводу увольнения бывшего директора ФБР Джеймса Коми и советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

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Телеканал отмечает, что данный список может не являться полным. При этом источник CNN, знакомый с ситуацией, заявил, что обе стороны могут договориться о проведении встречи уже в ближайшие недели.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года разведывательные службы США пришли к выводу, что российское правительство организовало массированную кибератаку. Говорилось, что РФ получила доступ к государственным и местным избирательным советам США и использовала социальные сети для распространения дезинформации.

В свою очередь Дональда Трампа и его советников обвинили в том, что они укрывают информацию о встречах, переписке и телефонных переговорах между российскими официальными лицами и людьми, которые были связаны с Трампом во время его предвыборной кампании. Некоторые из его старших советников отрицали, что имеют информацию о каких-либо контактах с Россией. Однако, как указано в судебных документах, некоторые их них всё же были осведомлены о подобных контактах.

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В этой связи в мае 2017 года спецпрокурор Роберт Мюллер начал своё расследование возможного вмешательства России в американские выборы. Кроме того, дело о «российском вмешательстве» расследуют и профильные комитеты по разведке обеих палат конгресса США.

Сам Трамп отрицает, что это как-либо повлияло на выбор американцев, а также сомневается в причастности России. Он призвал ускорить расследование, назвав его «охотой на ведьм».

Добавим, что 15 марта 2018 года сообщалось, что спецпрокурор США Роберт Мюллер намерен добиться проверки документов в компании Trump Organization, которую возглавлял президент США Дональд Трамп до своей инаугурации в 2017 году. Полученная через суд повестка позволит Мюллеру перетряхнуть документы бизнеса Трампа на предмет обнаружения в них возможных связей с Россией.