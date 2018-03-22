Что намерен обсудить спецпрокурор Мюллер с Трампом?
Вашингтон, 22 марта, 2018, 07:57 — ИА Регнум. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, курирующий расследование о «российском вмешательстве» в выборы в США в 2016 году, определил круг вопросов, которые он намерен при личной встрече задать главе Белого дома Дональду Трампу. Об этом 22 марта сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
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Предварительный перечень вопросов уже направлен юристам американского президента. Так, сообщается, что спецпрокурора интересуют как минимум четыре темы. Это контакты Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой в июне 2016 года, роль президента в составлении заявления Дональда Трампа — младшего, опубликованного после появления в прессе информации о факте встречи.
Кроме того, аппарат спецпрокурора рассчитывает получить информацию и по поводу увольнения бывшего директора ФБР Джеймса Коми и советника по национальной безопасности Майкла Флинна.
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Телеканал отмечает, что данный список может не являться полным. При этом источник CNN, знакомый с ситуацией, заявил, что обе стороны могут договориться о проведении встречи уже в ближайшие недели.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года разведывательные службы США пришли к выводу, что российское правительство организовало массированную кибератаку. Говорилось, что РФ получила доступ к государственным и местным избирательным советам США и использовала социальные сети для распространения дезинформации.
В свою очередь Дональда Трампа и его советников обвинили в том, что они укрывают информацию о встречах, переписке и телефонных переговорах между российскими официальными лицами и людьми, которые были связаны с Трампом во время его предвыборной кампании. Некоторые из его старших советников отрицали, что имеют информацию о каких-либо контактах с Россией. Однако, как указано в судебных документах, некоторые их них всё же были осведомлены о подобных контактах.
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В этой связи в мае 2017 года спецпрокурор Роберт Мюллер начал своё расследование возможного вмешательства России в американские выборы. Кроме того, дело о «российском вмешательстве» расследуют и профильные комитеты по разведке обеих палат конгресса США.
Сам Трамп отрицает, что это как-либо повлияло на выбор американцев, а также сомневается в причастности России. Он призвал ускорить расследование, назвав его «охотой на ведьм».
Добавим, что 15 марта 2018 года сообщалось, что спецпрокурор США Роберт Мюллер намерен добиться проверки документов в компании Trump Organization, которую возглавлял президент США Дональд Трамп до своей инаугурации в 2017 году. Полученная через суд повестка позволит Мюллеру перетряхнуть документы бизнеса Трампа на предмет обнаружения в них возможных связей с Россией.