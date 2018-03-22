Вашингтон, 22 марта, 2018, 07:56 — ИА Регнум. В ходе внутренней проверки компании Facebook не удалось установить связь между британской Cambridge Analytica, уличённой ранее в поддержке избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа и Россией. Об этом заявил глава Facebook Марк Цукерберг в интервью изданию Wired.

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По его словам, внутри компании продолжается проверка, в том числе и на предмет возможной утечки данный пользователей социальной сети в российское Агентство интернет-исследований, однако пока выявить признаки наличия такой утечки не обнаружены.

«Ничего из того, что мы пока делали внутри компании, не выявило такой связи. Это не значит, что связи не существует, но мы ее пока не нашли», — сказал Цукерберг.

Ранее сообщалось, что глава британской аналитической компании Cambridge Analytica Александр Никс заявил о возможном своём уходе из компании ради спасения предприятия.

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Напомним, в марте британские и американские СМИ распространили материалы, на основании которых можно сделать вывод, что Cambridge Analytica была причастна к краже личных данных более 50 млн пользователей Facebook. Незаконно полученные сведения якобы позволили компании повлиять на ход президентских выборов в США.

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Выяснилось, что компания, сотрудничавшая с предвыборным штабом Трампа, продвигала соответствующие материалы в социальных сетях. Также телеканал Channel 4 опубликовал материалы, согласно которым сотрудники вышеупомянутой компании вмешивалась в выборы по всему миру.

Впоследствии генпрокурор штата Массачусетс (США) Мара Хелей заявила о возбуждении расследования в отношении Facebook и Cambridge Analytica.

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