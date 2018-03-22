Москва, 22 марта, 2018, 07:30 — ИА Регнум. Дни Забайкалья в Совете Федерации оказались весьма продуктивными. Это подтвердила и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая в своё время сама оказалась причастной к решению проблем края. Ознакомившись с экспозицией, представляющий потенциал края и оценив доклад губернатора Натальи Ждановой, спикер верхней палаты парламента решила: «Забайкалью надо помогать».

Забайкальскийкрай.рф Возведение уранового рудника №6 в Краснокаменске

"Нужно абсолютно точно сказать, что Забайкальский край обладает огромным потенциалом, возможностями для развития. Но как-то так складывалась ситуация в последние годы, что накопилось много проблем. И сегодня губернатор края, законодательное собрание пытаются все эти завалы разгрести.

В первую очередь, это высокая закредитованность региона — 90% от уровня собственных налоговых доходов. Здесь как угодно можно ругать предшественников, но нужно помогать, помогать изменению структуры долга, перевести все коммерческие кредиты в бюджетные кредиты, край должен наращивать свои собственные доходы, их надо сбалансировать — чтобы были необходимые средства бюджета на реализацию всех социальных обязательств», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Кстати, по её собственному признанию, с проблемами Забайкалья ей уже доводилось сталкиваться — ещё в 1998 году.

«Я приехала туда в первый раз как вице-премьер. Ситуация была тяжелейшая: не платили пенсии по 7 месяцев, зарплаты бюджетникам — по 5−6 месяцев. Мне подготовили программу, собирались ехать по маршруту. И тут журналист подходит и говорит: «А вы знаете что на главной площади Читы собралась огромная толпа, зная о приезде вице-премьера, и там идет огромный митинг?». Я говорю: «Поехали туда» — меня отговаривают. Но я заставила и мы поехали. Поговорила с людьми, пообещала, что мы решим эти вопросы в ближайшее время, взяла чёткие обязательства и эти ворсы были решены. Таким образом мы социальную напряженность сняли. Сейчас времена, конечно не такие, но тем не менее, ситуация в крае непростая, нужно помогать», — заключила Валентина Матвиенко.

В ходе выступления губернатор Забайкальского края Наталья Жданова отметила, что регион создает привлекательные условия для работы инвесторов.

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«В крае реализуется 28 крупных инвестпроектов с общей суммой необходимых вложений более 800 миллиардов рублей. Их реализация позволит создать более 26 тысяч рабочих мест и обеспечить потенциальные налоговые поступления в размере свыше 29 миллиардов рублей в год в бюджеты всех уровней к 2036 году. В рамках реализации данных проектов уже проинвестировано более 230 миллиардов рублей, создано около 5 тысяч рабочих мест», — подчеркнула глава края.

Также Наталья Жданова рассказала сенаторам о запуске на территории края мощнейшего предприятия, оснащенного новейшими технологиями и отвечающее мировым экологическим стандартам — Быстринском ГОКе и начале проектирования уникального по масштабу и сложности проекта освоения Удоканского месторождения меди, инвестиционные затраты по которому, по расчетам специалистов, составят около 200 миллиардов рублей. Ввод в эксплуатацию металлургического комбината запланирован на 2023 год.

Забайкальскийкрай.рф Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова на торжественном митинге, посвященном началу строительства уранового рудника №6 в городе Краснокаменске

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По итогам услышанного Совет Федерации принял постановление с обозначением всех основных острых проблем, требующих внимания правительства, Совета федерации, министерств и ведомств.

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«Постараемся оказать содействие. В том числе, что касается рудника №6, в строительство которого Росатомом заложен первый камень в Краснокаменске, — это важная тема, это моногород, это поддержка рабочих мест, это новая точка роста экономики, и здесь федеральный центр не должен формально относится. И те 2,5 млрд руб, которые были разброшены краем в предстоящие 3 года, мы сделаем все для того, чтобы край их получил», — заявила Валентина Матвиенко.

Забайкальскийкрай.рф Начало строительства уранового рудника №6 в Краснокаменске

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«Особо нам важна ваша поддержка по вопросу включения Забайкалья в зону свободного перетока «Сибирь». Данное решение позволит снизить тарифную нагрузку для бизнеса и населения», — акцентировала внимание парламентариев Наталья Жданова. И эта проблема не осталась без внимания.

«Краснокаменске тема сложная по тарифам, от неё нельзя отмахиваться, иначе эффективность инвестиций в производство будет очень низкая. Кроме того мы будем продолжать настаивать, чтобы Забайкальский край включили в перечень регионов, которые относятся к ведению Министерства развития Дальнего Востока с тем, чтобы они имели большую поддержку в рамках программы развития Дальнего Востока и байкальских регионов, это тоже требует определенных усилий, мы тоже будем стараться это делать», — отметила спикер нижней палаты парламента Валентина Матвиенко.

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Важно и то, что спикер видит положительную динамику развития основных отраслей экономики Забайкалья:

«Это эффективное решение социальных вопросов, других тем, но конечно отсутствие бюджетных возможностей сдерживает дальнейшее развитие. Мы постараемся сделать все, чтобы вывести Забайкальский край из этого тяжёлого периода и дать им новый толчок для развития».

Забайкальскийкрай.рф Возведение уранового рудника №6 в Краснокаменске

Между тем, ещё накануне член Совета Федерации РФ Баир Жамсуев заявлял, что жители Забайкальского края чувствуют «брошенными федеральным центром».

«Забайкалье находится на первом месте по миграции в России и Сибирском федеральном округе. Причём забайкальцы уезжают преимущественно в Республику Бурятию, Красноярский и Краснодарский края. В последнее время наметилась тенденция к переезду в регионы Дальнего Востока», — подчеркнул сенатор Жамсуев.

В социальных сетях тоже можно прочесть много сообщений с неверием, что положение в регионе может измениться к лучшему.