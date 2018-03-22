Валентина Матвиенко: Забайкалью надо помогать
Москва, 22 марта, 2018, 07:30 — ИА Регнум. Дни Забайкалья в Совете Федерации оказались весьма продуктивными. Это подтвердила и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая в своё время сама оказалась причастной к решению проблем края. Ознакомившись с экспозицией, представляющий потенциал края и оценив доклад губернатора Натальи Ждановой, спикер верхней палаты парламента решила: «Забайкалью надо помогать».
"Нужно абсолютно точно сказать, что Забайкальский край обладает огромным потенциалом, возможностями для развития. Но как-то так складывалась ситуация в последние годы, что накопилось много проблем. И сегодня губернатор края, законодательное собрание пытаются все эти завалы разгрести.
В первую очередь, это высокая закредитованность региона — 90% от уровня собственных налоговых доходов. Здесь как угодно можно ругать предшественников, но нужно помогать, помогать изменению структуры долга, перевести все коммерческие кредиты в бюджетные кредиты, край должен наращивать свои собственные доходы, их надо сбалансировать — чтобы были необходимые средства бюджета на реализацию всех социальных обязательств», — подчеркнула Валентина Матвиенко.
Кстати, по её собственному признанию, с проблемами Забайкалья ей уже доводилось сталкиваться — ещё в 1998 году.
«Я приехала туда в первый раз как вице-премьер. Ситуация была тяжелейшая: не платили пенсии по 7 месяцев, зарплаты бюджетникам — по 5−6 месяцев. Мне подготовили программу, собирались ехать по маршруту. И тут журналист подходит и говорит: «А вы знаете что на главной площади Читы собралась огромная толпа, зная о приезде вице-премьера, и там идет огромный митинг?». Я говорю: «Поехали туда» — меня отговаривают. Но я заставила и мы поехали. Поговорила с людьми, пообещала, что мы решим эти вопросы в ближайшее время, взяла чёткие обязательства и эти ворсы были решены. Таким образом мы социальную напряженность сняли. Сейчас времена, конечно не такие, но тем не менее, ситуация в крае непростая, нужно помогать», — заключила Валентина Матвиенко.
В ходе выступления губернатор Забайкальского края Наталья Жданова отметила, что регион создает привлекательные условия для работы инвесторов.
Читайте также: Забайкалье добивается разрешения на добычу золота физлицами
«В крае реализуется 28 крупных инвестпроектов с общей суммой необходимых вложений более 800 миллиардов рублей. Их реализация позволит создать более 26 тысяч рабочих мест и обеспечить потенциальные налоговые поступления в размере свыше 29 миллиардов рублей в год в бюджеты всех уровней к 2036 году. В рамках реализации данных проектов уже проинвестировано более 230 миллиардов рублей, создано около 5 тысяч рабочих мест», — подчеркнула глава края.
Также Наталья Жданова рассказала сенаторам о запуске на территории края мощнейшего предприятия, оснащенного новейшими технологиями и отвечающее мировым экологическим стандартам — Быстринском ГОКе и начале проектирования уникального по масштабу и сложности проекта освоения Удоканского месторождения меди, инвестиционные затраты по которому, по расчетам специалистов, составят около 200 миллиардов рублей. Ввод в эксплуатацию металлургического комбината запланирован на 2023 год.
Читайте также: Забайкалью не хватает денег для повышения зарплат
По итогам услышанного Совет Федерации принял постановление с обозначением всех основных острых проблем, требующих внимания правительства, Совета федерации, министерств и ведомств.
Читайте также: Забайкалье осталось без качественного и своевременного ремонта дорог
«Постараемся оказать содействие. В том числе, что касается рудника №6, в строительство которого Росатомом заложен первый камень в Краснокаменске, — это важная тема, это моногород, это поддержка рабочих мест, это новая точка роста экономики, и здесь федеральный центр не должен формально относится. И те 2,5 млрд руб, которые были разброшены краем в предстоящие 3 года, мы сделаем все для того, чтобы край их получил», — заявила Валентина Матвиенко.
Читайте также: Новый-старый регион с древней историей отмечает 10-летие
«Особо нам важна ваша поддержка по вопросу включения Забайкалья в зону свободного перетока «Сибирь». Данное решение позволит снизить тарифную нагрузку для бизнеса и населения», — акцентировала внимание парламентариев Наталья Жданова. И эта проблема не осталась без внимания.
«Краснокаменске тема сложная по тарифам, от неё нельзя отмахиваться, иначе эффективность инвестиций в производство будет очень низкая. Кроме того мы будем продолжать настаивать, чтобы Забайкальский край включили в перечень регионов, которые относятся к ведению Министерства развития Дальнего Востока с тем, чтобы они имели большую поддержку в рамках программы развития Дальнего Востока и байкальских регионов, это тоже требует определенных усилий, мы тоже будем стараться это делать», — отметила спикер нижней палаты парламента Валентина Матвиенко.
Читайте также: «Сначала Дальний Восток, теперь и сибирские просторы»: китайцы вывозят лес
Важно и то, что спикер видит положительную динамику развития основных отраслей экономики Забайкалья:
«Это эффективное решение социальных вопросов, других тем, но конечно отсутствие бюджетных возможностей сдерживает дальнейшее развитие. Мы постараемся сделать все, чтобы вывести Забайкальский край из этого тяжёлого периода и дать им новый толчок для развития».
Между тем, ещё накануне член Совета Федерации РФ Баир Жамсуев заявлял, что жители Забайкальского края чувствуют «брошенными федеральным центром».
«Забайкалье находится на первом месте по миграции в России и Сибирском федеральном округе. Причём забайкальцы уезжают преимущественно в Республику Бурятию, Красноярский и Краснодарский края. В последнее время наметилась тенденция к переезду в регионы Дальнего Востока», — подчеркнул сенатор Жамсуев.
В социальных сетях тоже можно прочесть много сообщений с неверием, что положение в регионе может измениться к лучшему.