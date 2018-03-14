Забайкалье осталось без качественного и своевременного ремонта дорог

Чита, , 11:13 — REGNUM Объем дорожного фонда Забайкалья за последние два года значительно сократился. По словам замминистра территориального развития региона Константина Суздальницкого, которого цитирует chita.ru, объём фонда на 2018 год в 2,6 миллиарда рублей на 700 миллионов меньше, чем в 2017 году, и почти на 2 миллиарда меньше, чем в 2016 году. Тогда как для сохранения и развития дорожной сети, по оценке чиновника, требуется порядка 6,9 миллиарда рублей.

Большой дефицит власти Забайкалья объясняют уменьшением основного источника пополнения фонда — доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты. Помимо этого сказалось сокращение поддержки из федерального дорожного фонда: до 500 миллионов в год вместо 1,2 миллиарда в 2016 году.

Дорожников такая ситуация ничуть не радует, более того заместитель директора Службы единого заказчика Забайкальского края Михаил Иванов в ходе сегодняшнего совещания в министерстве территориального развития предрёк ненадлежащий ремонт дорожной сети в 2018 году и срывы в сроках строительства и реконструкции краевых объектов.

Весьма красноречивое свидетельство последствий складывающейся ситуации в Забайкалье наблюдалось летом 2017 года, когда на участке трассы Иркутск — Чита автобус с паломниками слетел с трассы, погибли 14 человек. Позднее следствие установило, что причиной трагедии стали ненадлежащие действия должностных лиц ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» по контролю за обеспечением безопасности дорожного движения при производстве ремонтных работ.

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Примеры повышенной аварийности наблюдаюсь в крае и в начале 2018 года: 12 января ДТП на трассе Чита — Забайкальск в Борзинском районе края унесло жизни пятерых человек, пострадали ещё двое. Среди погибших — девятилетний ребёнок.

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Кстати, на том полуторакилометровом участке трассы Иркутск — Чита, где произошло массовое ДТП, теперь установлено освещение, два информационных стенда, светоотражатели и другие средства предупреждения.