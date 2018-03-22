Москва, 22 марта, 2018, 07:22 — ИА Регнум. Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков в ходе совместного брифинга МИД РФ, Минобороны РФ и Минпромторга РФ для послов иностранных государств назвал произошедшее в Солсбери (Великобритания) отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля терактом. Стенограмма мероприятия опубликована на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

По словам Ермакова, поскольку на гражданку России Юлию Скрипаль совершено нападение на территории Соединённого Королевства, существует лишь два сценария произошедшего.

«Логика подсказывает только два возможных варианта. Британские власти либо не способны обеспечить защиту от такого рода терактов на своей территории, либо они сами напрямую или косвенно срежиссировали нападение на российскую гражданку», — сказал Ермаков.

Он также подчеркнул, что нападение в Солсбери это очередная грубо сфабрикованная противоправная авантюра, возможно даже управляемая из США. Ермаков также прокомментировал британскую «версию» о том, что при отравлении Скрипалей якобы «были применены боевые отравляющие вещества (БОВ)».

«Возникает вопрос, а эти британские глашатаи вообще представляют, что такое боевое ОВ? Ведь любой уважающий себя эксперт вам скажет, что реальное применение БОВ неминуемо ведет к многочисленным жертвам прямо на месте их применения», — отметил руководитель департамента МИД РФ.

Ермаков добавил к вышесказанному, что «по поступающим из Лондона репликам», в Солсбери налицо совсем другая картина.

Как сообщало ИА REGNUM, на брифинге Владимир Ермаков в очередной раз представил российскую точку зрения на инцидент в Солсбери и ответил на вопросы послов иностранных держав.

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Представитель ведомства отметил, что Лондон полностью отказалась от какого-либо сотрудничества с Москвой по расследованию инцидента в Солсбери. Более того, заявил Ермаков, британская сторона никому не предоставила никаких доказательств как самого отравления, так и причастности к нему России.

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