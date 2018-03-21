Москва, 21 марта, 2018, 17:01 — ИА Регнум. Реконструкция Рязанского государственного цирка должна завершиться в середине 2018 года. Об этом сообщил глава Минкультуры РФ Владимир Мединский во время «правительственного часа» в Совете Федерации.

Максим Шанин Рязанский цирк

«Мы много делали в Рязани: и музей Солженицына, и реконструкции, памятники, цирк, который надеемся открыть в середине этого года», — заявил Мединский.

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Таким образом, сроки открытия Рязанского цирка вновь переносятся. Еще в сентябре 2017 года финдиректор филиала ФКП «Росгосцирк» Рязанский государственный цирк Анатолий Орлов заявлял, что реконструкция должна закончиться в марте 2018-го. Однако, несмотря на то, что вроде бы основные работы были выполнены, рязанцы так и не дождались обещанного.

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То, что к сроку не успеют, стало понятно ещё в январе текущего года. Тогда генеральный директор Российской государственной цирковой компании Дмитрий Иванов заявлял, что «работы ведутся активно», а сам ремонт вышел на финишную прямую. Но сроки завершения названы не были.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ремонт ведется с февраля 2015 года. Изначально планировалось закончить работы в декабре 2015 года, однако открытие цирка несколько раз откладывалось.

Сначала причиной стал пожар, сроки сдвинулись на сентябрь 2016 года. В мае 2017 года на стройплощадку приезжал министр культуры РФ Владимир Мединский. Он поручил провести проверку подрядчика.

Здание цирка было построено в 1971 году. В свое время в нем выступали Юрий Никулин, Михаил Румянцев, известный зрителям как Карандаш, и дрессировщица Маргарита Назарова.