Орел, 21 марта, 2018, 15:14 — ИА Регнум. Тотальный кадровый дефицит — именно так охарактеризовал ситуацию в здравоохранении Орловской области руководитель профильного департамента Александр Лялюхин на заседании комитета по здравоохранению, социальной политике и связям с общественными объединениями Орловского областного совета депутатов 20 марта.

Александр Романычев. Сельский врач.1987

Как сообщила пресс-служба парламента, Александр Лялюхин отчитался о работе правительства региона в 2017 году в части развития здравоохранения.

Он привел следующие цифры: в регионе работает 53 бюджетных учреждений здравоохранения, в штате системы здравоохранения — 16 тыс. 335 человек, и лишь 15% (2 тыс. 588 человек) из них — врачи.

Отвечая на вопросы депутатов, Александр Лялюхин признал: в регионе наблюдается тотальный кадровый дефицит. Кроме того, региону необходимо строительство 54 фельдшерско-акушерских пунктов, а также как минимум 128 автомобилей скорой помощи.

Именно этим чиновник объяснил и большие очереди в поликлиниках. Другая проблема — отсутствие единой информационной системы. На внедрение ее нужно лишь полгода, но финансирования пока не хватает.

Недофинансирование отрасли — причина и другой проблемы: анализы в регионе проводят в частных учреждениях, за деньги — в регионе отсутствует часть необходимого лабораторного оборудования. Как пояснил Лялюхин, если анализы входят в стандарт лечения и госучреждение не может их выполнить, тогда поликлиника должна компенсировать пациенту затраты, заключив договор с любым другим медучреждением. В целом решить данный вопрос можно, создав централизованную лабораторную службу.

Все проблемы орловского здравоохранения хорошо известны и чиновникам, и журналистам, и медикам, а главное — пациентам. Однако пока мало что меняется.

По итогам 2017 года средняя заработная плата врачей в Орловской области составила 36 тыс. 730 рублей — в абсолютных цифрах это самый низкий показатель среди регионов Центрального федерального округа, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата. При этом в муниципальных учреждениях здравоохранения (а именно там, судя по сайтам вакансий, больше всего востребованы медики) — лишь 13 тыс. 758 рублей. Для сравнения: в Рязанской области средняя зарплата врачей в муниципальных учреждениях превышает 30 тыс. рублей.

Недофинансирование сказывается и на пациентах. И речь не только о том, что не хватает врачей: в последние годы в регионе сложилась крайне сложная обстановка с льготными лекарствами. Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года, когда ситуация стала известна президенту, теперь уже бывший губернатор Вадим Потомский оправдывался, что всё из-за недофинансирования.

Об этом: Орловскому губернатору пришлось оправдываться перед Путиным

2018 год тоже начался с проблем — сначала выяснилось, что из-за нерасторопности чиновников не успели провести закупки медикаментов для льготников, а на днях — новый скандал: без памперсов остались инвалиды. В Фонде соцстраха в срыве поставок обвинили подрядчика, но в СК возбудили дело о халатности именно в связи несвоевременно проведенным конкурсом.

Между тем сегодня, 21 марта, появилась информация том, что Александр Лялюхин вскоре покинет пост начальника здравоохранения Орловской области. По информации «Орловских новостей», его сменит Иван Залогин, который ранее руководил департаментом здравоохранения в Белгородской области, а сейчас возглавляет белгородский госпиталь для ветеранов войн.