Вашингтон, 21 марта, 2018, 07:21 — ИА Регнум. Вооруженные силы США в настоящее время не располагают необходимыми вооружениями, которые можно было бы противопоставить российскому гиперзвуковому оружию. Об этом, как передает Business Insider, заявил председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен во время слушаний в сенате по вооруженным силам.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета

«У нас (ВС США) нет никакой защиты, которая могла бы противостоять применению такого оружия против нас», — сказал генерал.

По его словам, единственная возможность у США защититься от потенциальной атаки с использованием гиперзвукового оружия — это нанесение ядерного удара.

При этом представитель Пентагона добавил, что американские специалисты «видели, как Россия и Китай испытывают сверхзвуковые возможности». По его словам, Россия и Китай добились в этой области больших результатов.

«Мы наблюдали, как они (РФ и Китай) тестируют их, — говорит генерал. — В США гиперзвуковое оружие находится либо на стадии концепта, либо на этапе тестирования».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2018 г. президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию представил разработки новейших видов вооружения, которые уже имеются в распоряжении Минобороны РФ.

Среди них — комплекс «Авангард» с планирующим крылатым боевым блоком, ракетный комплекс «Сармат» и авиационный ракетный комплекс «Кинжал». При этом глава государства отметил, что РФ никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать.

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