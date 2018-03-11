Глава Пентагона не увидел изменений в «военном потенциале» РФ

Вашингтон, , 21:43 — REGNUM Пентагон пока не наблюдает никаких изменений в военном потенциале Российской Федерации, несмотря на представленные президентом РФ Владимиром Путиным новые виды вооружения. Об этом, как передает телеканал CNN, сообщил глава военного ведомства Джеймс Мэттис.

«Мне платят за то, чтобы я составлял стратегические оценки…, — заявил Мэттис. — Я бы сказал, что не видел никаких изменений в военном потенциале России и что до всех систем, о которых говорит (Путин), еще несколько лет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2018 г. президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию представил разработки новейших видов вооружения, которые не имеют аналогов в мире и уже имеются в распоряжении министерства обороны РФ.

Среди них — ракетный комплекс «Сармат», комплекс «Авангард» с планирующим крылатым боевым блоком и авиационный ракетный комплекс «Кинжал». При этом Путин отметил, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать.

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