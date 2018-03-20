Москва, 20 марта, 2018, 09:57 — ИА Регнум. Движение по новой трассе через Керченский пролив будет открываться поэтапно. Об этом заявили в Министерстве транспорта РФ 20 марта. Это связано с планами строителей Крымского моста ввести автодорожную в эксплуатацию автодорожную часть объекта со значительным опережением — в мае 2018 года.

Mintrans.ru Строительство Креченского мост

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«Планируется, что в мае будет обеспечен сквозной проезд на 40-километровом автоподходе со стороны таманского берега (от существующей федеральной трассы А-290 до Крымского моста), без ввода в эксплуатацию транспортных развязок с местной дорожной сетью», — уточнили в ведомстве.

Одновременно на крымской стороне к открытию движения в рабочем режиме будет готов автоподход от Крымского моста до развязки с трассой «Таврида». Далее движение будет идти по двум полосам существующей дороги Керчь — Симферополь.

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Первыми по новому мосту поедут легковой транспорт и автобусы, обеспечивающие пассажирские перевозки. Движения для этих видов транспорта будет открыто на первом этапе сразу же после ввода объекта. Второй этап — открытие движения для грузового транспорта. Оно запланировано на конец 2018 года, как и было намечено первоначальными графиками.

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Исключение сделают для грузового и технологического транспорта, задействованного в строительстве железнодорожной части Крымского моста. Транспорт строителей сможет передвигаться по Крымскому мосту сразу после открытия его автодорожной части.

Уже к концу 2018 года должны быть готовы две новые полосы «Тавриды» до Симферополя, а также автоподходы к Крымскому мосту.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что автомобильное движение по Крымскому мосту откроется раньше намеченного срока — уже через несколько месяцев в послании Федеральному собранию 1 марта заявил президент России Владимир Путин. А поезда по новому объекту пойдут в 2019 году.

Строители Крымского моста через Керченский пролив заверили главу государства, что постараются закончить возведение автомобильной части сооружения в мае 2018 года. каких-либо конкретных дат пока не называется, но, по словам руководителя компании генподрядчика объекта «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, строительство автомобильной части сооружения может быть завершено «после 9 мая».