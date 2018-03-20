Москва, 20 марта, 2018, 09:14 — ИА Регнум. В России по данным не 1 марта 2018 года задолженность по заработной плате составила 2 млрд 795 млн рублей. За месяц долги по зарплате выросли на 119 млн рублей (на 4,5%), сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

С начала 2108 года показатель вырос на 12,4% — на 1 января 2018 года в росии насчитывалось 2,487 млрд рублей долгов по зарплате.

Из общей суммы невыплаченной зараплаты на долги, образовавшиеся в 2017 году, приходится 1,067 млрд рублей (38,2%), в 2016 году и ранее — 1,201 млрд рублей (43,0%).

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По данным на 1 марта 2018 года работодатели задолжали зарплату 47,9 тыс. работникам.

Больше всего долгов имеют работники обрабатывающих производств (41%).

Также много долгов по зарплате в сфере строительства (22%), сельском хозяйстве и на лесозаготовках (12%), в сфере транспорта (10%) и добычи полезных ископаемых 5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России, по данным на 1 февраля 2018 года, суммарная задолженность по заработной плате составила 2 млрд 676 млн рублей.

По сравнению с 1 января 2018 года долги по зарплате увеличились на 189 млн рублей (на 7,6%).

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