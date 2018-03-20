Владивосток, 20 марта, 2018, 08:34 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил отставание Дальневосточного региона по показателям социально-экономического развития и призвал довести эти показатели до уровня других регионов и выше. Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами 19 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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«По комплексному развитию Дальнего Востока. Я напомню, что поставлена задача по улучшению жизни дальневосточников. Эта работа идёт уже не первый год. Нужно не просто догнать по показателям социального развития другие регионы страны, что само по себе серьёзная задача, но и по возможности выйти на лучшие цифры. Работы там очень много. Мы понимаем, что, несмотря на проекты, в целом отставание по целому ряду показателей сохраняется. Поэтому задача развития, причем приличного развития и экономики, и социальной сферы Дальнего Востока является безусловно актуальной и на будущее», — сказал Дмитрий Медведев коллегам на совещании.

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Глава правительства также напомнил, что для выполнения поставленных задач регионы Дальнего Востока готовят планы социального развития. Речь идет о строительстве больниц, школ, детских садов, спорткомплексов, культурных центров, жилья. Деньги на эти цели зарезервированы.

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Вице-премьер Юрий Трутнев доложил, что по итогам 2017 года индекс прироста инвестиций в регионе составил 117,1%. Всего в ДФО реализуется 1200 проектов.

«100 предприятий уже сдано — это 121 млрд. рублей частных инвестиций, 8,5 тыс. рабочих мест. Сейчас приступаем к созданию условий для жизни людей в центрах экономического роста, таких центров достаточно много — 44», — добавил полпред.

Также было озвучено, что уже отобрано 199 приоритетных социальных объектов — образовательных учреждений и больниц — на 55,7 млрд рублей. Будет построено 19 школ, 20 больниц, 11 детских садов, семь дворцов культуры, 26 спортивных объектов. Всё это будет начато в 2018 году и закончено в течение трех лет.

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«Приступаем к созданию условий для жизни людей в центрах экономического роста. Таких центров достаточно много — 44. В городе Свободном Амурской области в рамках газоперерабатывающего и газохимического заводов будет работать 5,6 тысячи человек. В посёлке Большой Камень (Приморье) — 7 тыс. рабочих мест. На проекте «Русагро-Приморье» — почти 1,5 тыс. На Дальнем Востоке будет построено 19 школ, 20 больниц, 11 детских садов, 7 дворцов культуры, 26 спортивных объектов. В том числе такие объекты, как 13 школ на 5 тыс. мест на Сахалине, 11 объектов спорта там же, 4 школы и 4 больницы на Курильских островах. Камчатская краевая больница (достаточно долго обсуждалась) тоже будет построена, противотуберкулёзный диспансер в Хабаровске. 9 объектов будут построены в Комсомольске-на-Амуре, 15 объектов — в Свободном Амурской области. Вся эта работа будет начата в этом году и закончена в течение трёх лет», — заверил Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году, по данным ОНФ, самым безответственным оказалось Министерство по развитию Дальнего Востока. Ведомство не отчиталось за 88% проделанной работы.

Дальневосточники, несмотря на многообразие принимаемых мер для повышения привлекательности региона, продолжают уезжать из регионов. В 2017 году из ДФО навсегда уехало более 12 тыс. человек. Это данные Росстата, которые учитывают лишь тех людей, которые официально «выписались» с прежнего места жительства. Статистика оттока населения не учитывает тех, кто уже переехал в другие регионы, но, не имея там пока собственной жилплощади, остаётся прописанным на Дальнем Востоке.