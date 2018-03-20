Москва, 20 марта, 2018, 08:01 — ИА Регнум. В России увеличен размер субсидий на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитальный ремонт

Дополнительно в Фонд содействия реформированию ЖКХ в целях модернизации систем коммунальной инфраструктуры направят 5 млрд рублей.

Отмечается, что соответствующие средства на эти цели в федеральном бюджете РФ предусмотрены.

Согласно распоряжению правительства РФ, также предусмотрено предоставление финансовой поддержки Республике Крым и Севастополю.

По решению премьер-министра Дмитрия Медведева, средства будут предоставлены на переселение граждан этих двух регионов из аварийного жилищного фонда.

Напомним, порядок предоставления субсидий в виде имущественных взносов РФ в Фонд содействия реформированию ЖКХ утверждён постановлением правительства от 21 февраля 2013 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, а мае 2017 года премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил Минстрою, Минфину, Минэкономразвития, Минэнерго и ФАС разработать и представить предложения по программе модернизации жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

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