Медведев поручил проработать вопрос по модернизации ЖКХ

Москва, , 09:57 — REGNUM Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил Минстрою, Минфину, Минэкономразвития, Минэнерго и ФАС представить предложения по программе модернизации жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Соответствующее поручение глава правительства дал по итогам обсуждения в Государственной думе отчета о результатах работы кабинета в прошлом году.

«Минстрою РФ, Минфину РФ, Минэкономразвития РФ, Минэнерго РФ, ФАС Р представить в правительство РФ согласованные предложения о необходимости разработки программного документа, направленного на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в сообщении, которое обнародовано на официальном сайте правительства РФ.

Отмечается, что предложения должны быть готовы и внесены в правительство РФ до 22 мая 2017 года.

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