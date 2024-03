Ереван, 20 марта, 2018, 01:44 — ИА Регнум. Глава пресс-службы МИД Армении Тигран Балаян прокомментировал заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что «большая часть сегодняшней Армении — исконная историческая земля Азербайджана».

ИА REGNUM Ильхам Алиев

«Как и ожидалось, отсутствие надлежащей международной реакции на территориальные претензии президента Азербайджана к Армении вдохновило его претендовать на более крупные территории», — написал в Twitter Тигран Балаян. Его запись сопровождается хештегом «StopAliyev».

As expected: Lack of proper international reaction to @presidentaz territorial claims towards #Armenia, inspired him to claim larger territories. #StopAliyevpic.twitter.com/cR3gDl39S8

19 марта на выступлении в Баку в честь праздника Новруз байрам Алиев вновь повторил слова о том, что Армения является исконной землей Азербайджана.

«Я неоднократно говорил, и еще раз хочу сказать: пусть все знают, Азербайджан никогда не позволит создания второго армянского государства на наших исторических землях. Я не раз говорил, что сегодняшняя территория Армении — исторически азербайджанские земли. Это доказывает множество книг и карт. Большая часть топонимов на сегодняшней территории Армении — исконно азербайджанские земли.

В исторических книгах указано, что большую часть населения Иреванского ханства, точнее сказать, 80 процентов составляли азербайджанцы. Это история, историческая действительность. Пусть знают об этом те, кто не знал раньше. Самое главное, пусть знает об этом азербайджанская молодежь: большая часть сегодняшней Армении — исконная историческая земля Азербайджана. Мы никогда не забываем об этом и не забудем».

8 февраля выступая на съезде партии «Ени Азербайджан», президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил: «Иреван — наша историческая земля, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти исторические земли. Это наша политическая и стратегическая цель, и мы должны постепенно приближаться к ней».

Слова Алиева прокомментировали все страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Россия, Франции и США призвали Алиева воздерживаться от заявлений, которые накаляют обстановку.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля президент Армении Серж Саргсян заявил, что территориальные претензии президента Азербайджана в отношении столицы Армении Еревана — бред, но в условиях молчания Европы такие недоразумения могут иметь очень серьёзные последствия.