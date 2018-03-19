Москва, 19 марта, 2018, 07:27 — ИА Регнум. По итогам обработки 99,75% протоколов участковых комиссий действующий глава Российской Федерации Владимир Путин лидирует на выборах президента страны, набирая 76,67% голосов избирателей. Соответствующие данные в понедельник, 19 марта, предоставлены Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Российской Федерации.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

По данным комиссии, за политика Путина проголосовали более 54 млн избирателей.

На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин с результатом 11,79% голосов. На третьем — лидер ЛДПР Владимир Жириновский, набравший 5,66% голосов.

Телеведущая Ксения Собчак по итогам обработки 99,75% протоколов участковых комиссий получает 1,67% голосов, Григорий Явлинский — 1,04%, 0,75% избирателей проголосовали за Бориса Титова, Максим Сурайкин набирает 0,68%, а Сергей Бабурин — 0,65%.

Напомним, в 2012 г. за Путина проголосовали 45 млн 602 тыс. 75 избирателей — 63,6% голосов при явке 65,3%. В 2004 г. — 49 млн 565 тыс. 238 избирателей, что составило 71,31% голосов при явке 64,38%, в 2000 г. — 39 млн 740 тыс. 434 избирателя — 51,95% при явке 68,34%.

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