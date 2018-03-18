Сан-Франциско, США, 18 марта, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Рекламные сообщения с упоминанием криптовалют будут запрещены в Twitter в течение двух недель. Компания вводит ограничения из-за применения регулирующих норм в отношении выпуска и обращения криптовалют в разных странах, передает 18 марта издание Sky News со ссылкой на свой источник.

Криптовалюта

В соответствии с новой рекламной политикой Twitter, по всему миру будут запрещены сообщения, в которых говорится о выпуске первичных предложений монет (ICO), продаже токенов или создании криптовалютных кошельков. Кроме того, социальная сеть может установить запрет на объявления об обменных операциях с использованием монет.

Издание отмечает, что такие ограничения Twitter устанавливает вслед за Facebook и Google. Напомним, реклама криптовалют в Facebook была запрещена в январе 2018 года в связи с «часто публикуемыми вводящими в заблуждение или обманчивыми рекламными предложениями».

Читайте также: Свободы в Facebook все меньше: соцсеть запретила рекламу криптовалют

Одной из стран, в которых будут действовать жесткие ограничения в сфере обращения криптовалют, является Великобритания. В начале марта глава Банка Англии Марк Карни заявил, что альтернативные официальным финансовые инструменты могут подорвать стабильность в стране.

«Пришло время привести экосистему крипто-активов к тем же стандартам, которым подчиняется остальная финансовая система», — пояснил глава регулятора.

Ранее администрация социальной сети Facebook приняла решение запретить рекламу криптовалют и бинарных опционов — из соображений безопасности. При этом отслеживать все объявления у сотрудников компании нет возможности, поэтому жаловаться на рекламу с криптовалютами предложили пользователям.