В Москве отказались от льгот по ипотеке при реновации
Москва, 16 марта, 2018, 13:59 — ИА Регнум. Власти Москвы отказались от идеи предоставлять льготную ипотеку по программе реновации тем жителям, которые хотят докупить дополнительные метры жилья. Как корреспонденту ИА REGNUM заявил вице-президент Гильдии риэлторов России, сопредседатель совета Торгово-промышленной палаты РФ по саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности Константин Апрелев, данное решение означает, что при продаже дополнительных квадратных метров жилья власти не руководствуются социальной составляющей.
«Однако никто не мешает вовлечь обычные инструменты ипотеки в эту схему, чтобы повысить платежеспособный спрос на такие квадратные метры. Нужно в рамках нормативных актов от правительства Москвы обеспечить возможность выкупа с использованием ипотеки, необязательно льготной. Сейчас сами банки разрабатывают аналогичные продукты», — подчеркнул Апрелев.
Он также добавил, что создание ипотечных инструментов должно повысить перспективу приобретения добавочных площадей в рамках реализации программы сноса ветхого жилья в Москве. Отметим, ранее заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин заявлял, что ставка по ипотеке для переселенцев из пятиэтажек по программе реновации должна составлять 7%.
Добавим, по мнению доктора экономических наук, директора института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елены Иванкиной, в настоящий момент ставки по ипотеке достаточно сильно снижены, и её становится всё легче брать.
«Никто не обещал, что реновация будет идти по льготной ставке. Ставки по кредитам у нас сейчас достаточно здорово снижены: 9,6% по первичке и 9,9% по вторичке. Ожидается, что в следующем месяце ещё на 1/10 понизятся», — отметила она.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 26 февраля начались первые переселения по так называемой программе реновации. «Первопроходцами» стали жители района Северное Измайлово — их новый дом, ранее предназначавшийся для очередников Москвы, находится по адресу 5-я Парковая, 62Б. Но не все жители оказались довольны новыми квартирами — у некоторых жильцов новая площадь оказалась заметно меньше предыдущей.
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Добавим, как сообщало ИА REGNUM, по мнению председателя общественной организации «Московские переселенцы» Павла Кушакова, программа сноса ветхого жилья в Москве окончательно «проявит себя» после окончания рекламных кампаний к концу 2018 года. Речь идёт о том, что новые квартиры, которые будут предлагаться людям для переселения, будут иметь значительно меньшие площади. Так жители будут вынуждены докупать дополнительные метры жилья. Кроме того, он отметил, что в настоящий момент вся жилищная социальная политика в Москве закончилась, и катализатором этого явления стала первая редакция закона о реновации.
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