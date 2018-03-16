Москва, 16 марта, 2018, 13:59 — ИА Регнум. Власти Москвы отказались от идеи предоставлять льготную ипотеку по программе реновации тем жителям, которые хотят докупить дополнительные метры жилья. Как корреспонденту ИА REGNUM заявил вице-президент Гильдии риэлторов России, сопредседатель совета Торгово-промышленной палаты РФ по саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности Константин Апрелев, данное решение означает, что при продаже дополнительных квадратных метров жилья власти не руководствуются социальной составляющей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новый дом

«Однако никто не мешает вовлечь обычные инструменты ипотеки в эту схему, чтобы повысить платежеспособный спрос на такие квадратные метры. Нужно в рамках нормативных актов от правительства Москвы обеспечить возможность выкупа с использованием ипотеки, необязательно льготной. Сейчас сами банки разрабатывают аналогичные продукты», — подчеркнул Апрелев.

Он также добавил, что создание ипотечных инструментов должно повысить перспективу приобретения добавочных площадей в рамках реализации программы сноса ветхого жилья в Москве. Отметим, ранее заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин заявлял, что ставка по ипотеке для переселенцев из пятиэтажек по программе реновации должна составлять 7%.

Добавим, по мнению доктора экономических наук, директора института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елены Иванкиной, в настоящий момент ставки по ипотеке достаточно сильно снижены, и её становится всё легче брать.

«Никто не обещал, что реновация будет идти по льготной ставке. Ставки по кредитам у нас сейчас достаточно здорово снижены: 9,6% по первичке и 9,9% по вторичке. Ожидается, что в следующем месяце ещё на 1/10 понизятся», — отметила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 26 февраля начались первые переселения по так называемой программе реновации. «Первопроходцами» стали жители района Северное Измайлово — их новый дом, ранее предназначавшийся для очередников Москвы, находится по адресу 5-я Парковая, 62Б. Но не все жители оказались довольны новыми квартирами — у некоторых жильцов новая площадь оказалась заметно меньше предыдущей.

Читайте подробнее: В ожидании ипотеки: что ждать участникам программы реновации?

Добавим, как сообщало ИА REGNUM, по мнению председателя общественной организации «Московские переселенцы» Павла Кушакова, программа сноса ветхого жилья в Москве окончательно «проявит себя» после окончания рекламных кампаний к концу 2018 года. Речь идёт о том, что новые квартиры, которые будут предлагаться людям для переселения, будут иметь значительно меньшие площади. Так жители будут вынуждены докупать дополнительные метры жилья. Кроме того, он отметил, что в настоящий момент вся жилищная социальная политика в Москве закончилась, и катализатором этого явления стала первая редакция закона о реновации.

Читайте развитие сюжета: Всё тайное станет явью: когда люди увидят настоящее «лицо реновации»?