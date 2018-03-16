Астана, 16 марта, 2018, 09:31 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал международную коалицию во главе с США перестать выгораживать террористов в Восточной Гуте. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил, открывая встречу министров иностранных дел России, Турции и Ирана по Сирии в Астане.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Читайте также: Спонсоры террористов? США платят зарплату «проверенной» сирийской оппозиции

Россия, Турция и Иран обсудят ситуацию в Сирии

Он выразил надежду, что члены коалиции всё-таки осознают необходимость не заступаться и не оправдывать экстремистов, «как это сейчас происходит в Восточной Гуте», а «принципиально, последовательно и бескомпромиссно бороться с террористическими организациями, включая «Джебхат ан-Нусру» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как бы она ни мимикрировала».

Ранее по теме: Боевики трижды за сутки обстреляли Дамаск

Из Восточной Гуты эвакуированы ещё 350 мирных жителей

При этом Лавров указал на необходимость «размежевать правильную конструктивную вооруженную оппозицию от террористов».

Напомним, сегодня, 16 марта, в Астане проходит встреча глав МИД России, Ирана и Турции по урегулированию кризиса в Сирии. Ожидается, что Сергей Лавров, Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу обсудят функционирование зон деэскалации в арабской республике, а также политические и гуманитарные вопросы. Также главы МИД планируют выработать рекомендации Дамаску и оппозиции по сирийскому урегулированию.

Читайте также: Посольство РФ призвало США не спешить с выводами по «Астанинскому процессу»

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля 2018 года члены Совета Безопасности (СБ) ООН единогласно приняли резолюцию о 30-дневной гуманитарной паузе на территории Сирии. Режим прекращения огня в Сирии не распространяется на военные операции против террористических группировок. За это время в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон было выведено более 11,6 тыс. человек. В Минобороны РФ отметили, что ситуация в Восточной Гуте стабилизируется, несмотря на то, что ряд радикальных группировок продолжают нарушать режим прекращения огня в зоне деэскалации. Так, за прошедшие сутки террористами три раза были обстреляны жилые кварталы Дамаска и его пригородов. Боевиками было выпущено шесть мин.