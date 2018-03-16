Москва, 16 марта, 2018, 08:05 — ИА Регнум. В зоне деэскалации Восточная Гута ряд радикальных группировок продолжают нарушать режим прекращения огня. Так, за прошедшие сутки террористами три раза были обстреляны жилые кварталы Дамаска и его пригородов. Боевиками было выпущено шесть мин. Об этом на брифинге 15 марта журналистам сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, добавив, что никто из граждан не пострадал.

(сс) ZCU Дамаск, Сирия

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При этом он отметил, что ситуация в Восточной Гуте стабилизуется. Накануне, 15 марта, через гуманитарный коридор в населённом пункте Мухайям Аль-Вафедин был выведен 291 человек. Всего с 28 февраля через этот коридор вышло 728 мирных граждан.

По второму гуманитарному коридору, проходящему через населенные пункты Хаммурия, Сакба и Хаззэ, вышли более 10,9 тыс. человек.

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Всего с начала действия «гуманитарных пауз» в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон было выведено 11 640 человек.

Кроме того, в город Дума за несколько дней прибыли в общей сложности три гуманитарных конвоя, которые доставили 455 т грузов.

«В целом обстановка в Сирии нормализуется, налаживается процесс мирной жизни, чему способствует действующая резолюция 2401 Совета Безопасности ООН», — заявил начальник Центра по примирению.

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Вместе с тем, по его словам, несмотря на установление на всей территории страны 30-дневного режима прекращения боевых действий, совместным Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушений в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск.

Как сообщало ИА REGNUM, за время 17-й гуманитарной паузы из пригорода Дамаска Восточной Гуты удалось эвакуировать более 350 человек — это жители населённого пункта Хамурия.

Напомним, ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза была введена в Восточной Гуте с 27 февраля по поручению президента РФ Владимира Путина. При этом режим прекращения огня не распространяется на военные операции против террористических группировок.