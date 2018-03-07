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Эрдоган и Рухани обсудили перемирие в Восточной Гуте

Политика

Стороны согласились с необходимостью «реализации режима прекращения огня»

Эрдоган и Рухани обсудили перемирие в Восточной Гуте
Tasnim News Agency
Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани

Анкара, 7 марта 2018, 18:45 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани обсудили ситуацию в сирийской провинции Восточная Гута, 7 марта передает агентство Reuters.

По информации агентства, Эрдоган и Рухани согласились с необходимостью «реализации режима прекращения огня» в Восточной Гуте.

Кроме того, стороны подчеркнули важность контроля над соблюдением перемирия со стороны Турции, Ирана, а также России.

В настоящий момент в провинции Восточная Гута правительственные войска Сирии ведут антитеррористическую операцию против исламистских группировок, не присоединившихся к режиму прекращения огня в Сирии.

Режим прекращения огня в Сирии определен резолюцией Совета Безопасности ООН 2401 и касается всех провинций ближневосточной страны.

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры по ситуации в Восточной Гуте с президентом России Владимиром Путиным.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Восточной Гуте

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