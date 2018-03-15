Санкт-Петербург, 16 марта, 2018, 01:14 — ИА Регнум. Сегодня, 16 марта, президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург посетит Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова. Это одно из крупнейших в России медицинских учреждений, успешно сочетающее в себе сразу несколько функций. Именно такие многопрофильные центры должны стать основой российского здравоохранения в 21-м веке.

Almazovcentre.ru Центр Алмазова

Как сообщила пресс-служба Кремля, президент ознакомится с работой Центра Алмазова и встретится с представителями медицинского сообщества, пациентских организаций, образовательных учреждений и врачебных ассоциаций России. «Планируется обсудить широкий круг вопросов развития отечественного здравоохранения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечает ИА REGNUM, НМИЦ имени В. А. Алмазова последние годы находится под постоянной опекой федеральных властей. Достаточно напомнить, что председателем Попечительского совета Центра является председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она считает, что в России нужно создавать медицинские комплексы, которые использовали бы практику Центра Алмазова по интеграции медицинской науки и образования.

Как заявляет руководитель Центра Алмазова Евгений Шляхто, в Центре реализуется модель, сочетающая практику, науку и образование. «На этой модели и будет сформирована база для развития новой медицины», — уверен академик РАН и заслуженный деятель науки РФ.

Центр Алмазова сегодня — это Главный клинический комплекс, Специализированный перинатальный центр, Лечебно-реабилитационный комплекс, Детский лечебно-реабилитационный комплекс (ДЛРК) и Центр доклинических и трансляционных исследований (ЦДТИ). Несколько лет назад филиалом Центра стал Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт имени проф. А. Л. Поленова. В составе центра работают семь научно-исследовательских институтов, а также институт медицинского образования. Центр Алмазова оказывает медицинскую помощь по ОМС, на платной основе, а также высокотехнологичную медицинскую помощь.

Отметим, что в ДЛРК созданы уникальные условия для лечения и стационарной реабилитации детей всех возрастов, включая новорожденных с экстремально низкой массой тела, с пороками развития и соматической патологией, после кардиохирургического и нейрохирургического лечения. Детям из всех регионов РФ здесь оказывается помощь при сердечно-сосудистых, эндокринных, орфанных и онкологических заболеваниях, после трансплантации органов и костного мозга. В амбулаторно-поликлиническом отделении оказывается консультативно-диагностическая помощь детям всех возрастов.

Только за последний год Центр Алмазова несколько раз оказывался первопроходцем в оказании самых сложных видов медпомощи.

Например, 10 августа 2017 года впервые пациент был доставлен на единственную в СЗФО медицинскую вертолетную площадку на стометровой высоте, расположенную на крыше Главного клинического комплекса. 84-летнюю женщину доставили вертолетом из Подпорожской межрайонной больницы в Ленобласти с инфарктом миокарда.

На вертолетной площадке, предназначенной для обеспечения аварийно-спасательных мероприятий, пациентку встретила бригада реаниматологов и кардиологов. Женщине были проведены реанимационные мероприятия, оказана специализированная медицинская помощь.

18 августа 2017 года в Центре Алмазова впервые пациенту со сложной сосудистой патологией головного мозга была проведена гибридная операция. 41-летний мужчина поступил в нейрохирургическое отделение из Псковской области. Разрыв сосудистого патологического образования в правой затылочной доле привел к кровоизлиянию в мозг и формированию большой внутримозговой гематомы.

Риска осложнений и смерти можно было избежать только при гибридной операции, которая позволяет применить различные лечебные подходы в рамках одного вмешательства. Использование гибридной операционной Центра Алмазова позволило провести уникальное оперативное вмешательство и спасти жизнь пациента.

Введенный в эксплуатацию в 2016 году и торжественно открытый в 2017 году Центр доклинических и трансляционных исследований (ЦДТИ) площадью 10 тыс. кв. м вообще не имеет аналогов в РФ. Он располагает питомником для основных видов лабораторных животных (лабораторных грызунов, свиней, обезьян, а также рыб и бесхвостых амфибий) и прекрасно оснащенными лабораториями. В ЦДТИ можно проводить все виды исследований новых лекарственных препаратов, биомедицинских продуктов, материалов и устройств медицинского назначения.

А уже в 2018 году, 9 января, в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова состоялось открытие инновационных больничных палат для интенсивного лечения матери и ребенка. Расположенные в ДЛРК помещения оборудованы медицинской, световой и мультимедийной техникой с использованием телемедицинских технологий.

Читайте также: Медицину поставят на цифровую платформу

Добавим, что в Центре Алмазова трудятся более семи тысяч сотрудников и проходят обучение свыше двух тысяч специалистов медицинской отрасли. Эта обучающая функция делает Центр кузницей кадров для всего российского здравоохранения.

«Всё большее значение приобретают механизмы переобучения. Профессиональное образование должно опережать время. В Петербурге уже есть учреждение, которое растит врачей будущего. Как мы видим, востребована инфраструктура по выявлению талантливых людей», — заявила в начале марта на Международном форуме труда в Петербурге председатель Попечительского совета Центра Алмазова Валентина Матвиенко.