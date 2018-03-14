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Медицину поставят на цифровую платформу

Наука

Как Майбах отличается от Запорожца, так «роботическая медицина» отличается от традиционной. Это сравнение прозвучало на Президиуме РАН во вторник (13.03.2018) при обсуждении проблем внедрения робототехники в отечественную медицину. Медицину необходимо ставить на цифровую платформу, убеждены учёные

Медицину поставят на цифровую платформу
Хирургический робот da Vinci

Москва, 14 марта 2018, 01:46 — REGNUM  Сегодня 90% урологических операций в США делают роботы. Велики возможности техники и в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии, гинекологии, в лечении и протезировании зубов.

«Это совершенно другое видение, это новый образ мышления хирурга и образ действий, — отметил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто. — Если люди попадают в эту новую орбиту, им уже сложно уходить с нее. Это еще один шаг — не хочу сравнивать Майбах с другими автомобилями — но это вопросы безопасности, эффективности, доступности, совершенно другие инструменты в медицине. Где-то робототехника — помощник, а где-то заменитель медицинского персонала. В 2019 году в Германии откроется — если говорить о цифровой медицине — «умный госпиталь», где на посту сестры не будет, будет сидеть робот».

Цифровая платформа срочно нужна российской медицине. Ведь с помощью так называемых «биг дата» (Big Data) возможна принципиально иная, гораздо более точная диагностика. Цифровое моделирование операций позволяет снизить риски и осложнения. А малоинвазивное вмешательство за счет использования роботических манипуляторов и инструментов дает возможность уменьшить кровопотерю при операции, человек быстро идет на поправку, не испытывает боли после хирургического вмешательства, не получает послеоперационных осложнений.

В России есть разработки, способные конкурировать с существующими зарубежными аналогами, в частности, с небезызвестным американским роботом DaVinci. Более того, принципиальная позиция разработчиков — не копировать, а создавать оригинальные машины, с принципиально новой архитектурой.

На вопрос «российская платформа — это мечта или реальность», директор Федерального государственного учреждения науки Института конструкторско-технологической информатики (ИКТИ) РАН Сергей Шепнутов ответил, что

«испытания, которые прошли в Пензе, позволили сказать — да, такая платформа реальна. Созданы основные ее элементы, прежде всего, цифровая конфигурация. Основные элементы — манипуляторы, контроллеры, математика, блоки управления и все остальное — это российское».

По словам специалиста, несмотря на большое количество внедренных в мире роботов, остаются нерешенные проблемы, главная из которых — функциональная ограниченность. Это касается все того же DaVinci: далеко не все манипуляции ему подвластны. Нужны принципиально иные машины.

«Копировать ни da Vinci, ни иные роботы бессмысленно, потому что это архитектура десятилетней давности. Мы обрекаем себя на отставание, — подчеркнул ученый. — С рыночной точки зрения это тоже не выгодно. Корея сейчас копирует da Vinci и выходит на мировой рынок».

Специалисты ИКТИ РАН пошли по другому пути: обратились к врачам с вопросом, о чем они мечтают в будущем. Выяснилось, что в нынешних роботах не устраивает вес, ограниченная точность, отсутствие обратной связи. Эти проблемы решены в отечественном прототипе: машину можно держать в руках, собрать на столе буквально за час, кроме того, это именно помощник хирурга, позволяющий не терять связи с пациентом.

«Тот прототип, который у нас есть — он обладает обратной связью, то есть вы можете тк ань потрогать. В отличие от DaVinci, где доктор все делает на глаз: то есть, захватив кусок ткани и потянув, он не чувствует усилия, может порвать, и только натренированные глаза позволяют ему на это реагировать. Мы от этого ушли. И российский манипулятор обладает абсолютно иной цифровой архитектурой. Позволю себе сравнение. Если традиционная хирургия — это тот берег, на котором мы находимся, то современная роботохирургия позволила войти в воду новых технологий. Той архитектурой, которую мы закладывали, мы хотели заплыть за те буйки и те ограничения, которыми сегодня обладает роботохирургия», — подчеркнул директор ИКТИ РАН.

Этот и ряд других роботов, разработанных российскими учеными, например, робот «Ломоносов», способный ставить импланты в позвоночник при грыжах, а также созданное МГТУ «Станкин» устройство по установке пломб и имплантов, способное наложить 150 слоев пломбы и создать более совершенный зуб, чем естественный, уже дошли до стадии испытаний на животных. Естественно, нужны еще клинические испытания. Для доработки и внедрения в производство потребуются средства. Звучала цифра 800 млн рублей, применительно к манипулятору ИКТИ РАН. Однако, как выяснилось, речь не идет о выделении государственных средств: достаточно тех инвесторов, с которыми уже сотрудничают специалисты института.

«Наша задача — без государственных денег ввести проект в рамки ОМС», — заявил разработчик, — должен быть инвестор, который поверит в проект и даст деньги».

Ученые предложили создать рабочую группу по разработке цифровой роботической платформы отечественной медицины. Без этого, как считает академик Олег Янушевич, невозможно решить те задачи, которые сегодня стоят перед Россией и ее здравоохранением.

«Политическая ситуация, которая последние годы довлеет, санкции наложили на целые отрасли, включая высокотехнологические, необходимость некоего технологического прорыва», — заявил Олег Янушевич, отметив, что это было озвучено и в последнем Послании президента РФ.

По словам академика, этот прорыв важен для медицины, и должен быть направлен на качество медицинской помощи, на снижение смертности и повышение продолжительности жизни населения России.

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regnum author Елена Ковачич
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