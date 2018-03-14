Грозный, 14 марта, 2018, 16:34 — ИА Регнум. Спецслужбы Великобритании, обвиняя Россию в покушении на Сергея Скрипаля, уничтожают таким образом остатки своей демократии и одновременно оставляют в опасности своих граждан. Пока Запад делает обвинения, настоящего преступника установят российские спецслужбы, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

По его словам, власти Великобритании, выступая с «ложными обвинениями в адрес России, ставя ультиматумы, угрожая запретить вещание российских СМИ», ставят под угрозу безопасность своих граждан. Пока они «спихивают вину на выдуманного врага», настоящий убийца будет оставаться на свободе, отметил Кадыров.

«Очень интересное у Запада поведение: когда они стараются в чем-то оправдаться, они обвиняют Россию. Обвинять всех вокруг в собственных неудачах — ничего не изменит, если факты говорят обратное. Средство, которым, как говорят, отравили Скрипаля, известно всем. Формула давно раскрыта. Автомат Калашникова тоже изобрели в России, но если из него американец убил вьетнамца — тоже русский след?» — интересуется Кадыров в своем телеграм-канале.

При этом чеченский лидер уверен, что если Скрипаля пытались ликвидировать западные спецслужбы, то «наша разведка это скоро выяснит».

«А предателям это очередной урок, что предательство никто не ценит. Отказавшись от своей Родины, вы не приобретете новую, там вас просто используют как расходный материал», — заявил Кадыров.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что из бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Великобритании, сделали «ритуальную жертву» накануне президентских выборов в России. По мнению главы региона, менее всего выгодна эта ситуация самой России.

«Сенсационный негативный вброс» настолько «абсурдный и безосновательный», что в нём явно прослеживается рука тех, кто развернул антироссийскую кампанию на Западе.

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