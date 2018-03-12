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Мэй: К отравлению Скрипаля причастна Россия

Политика

Разворачивается очередная информационная атака на Россию

Лондон, 12 марта 2018, 20:53 — REGNUM  Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что правительство Её Величества считает высоковероятным причастность Российской Федерации к отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Сергея Скрипаля. Соответствующее заявление Мэй сделала сегодня, 12 марта, выступая перед британским парламентом.

«Правительство пришло к выводу, что высока вероятность причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль», — сказала Мэй.

Также она заявила, что оба они были отравлены редким нервно-паралитическим веществом, якобы разработанным в Российской Федерации.

Напомним, 7 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены на лавочке возле одного из торговых центров в британском городе Солсбери без сознания. Вскоре британские власти сообщили, что они отравлены неким веществом. Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии, они в коме.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэй: Скрипаля отравили вещством, разработанным в России

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии

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