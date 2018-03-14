Кадыров: Запад сделал из Скрипаля ритуальную жертву перед выборами

Грозный, , 09:59 — REGNUM Отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери накануне выборов президента России меньше всего выгодно самой России. В этом инциденте виден след тех, кто продолжает антироссийскую кампанию, развернутую на Западе. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, то, что какой-то «сенсационный негативный вброс о России» перед выборами появится, было ожидаемо. Странно то, как отметил Кадыров, что он оказался таким «абсурдным и безосновательным».

«Честно говоря, я в последнее время думал, какая же у них заготовка и где же она проклюнется. Но западные спецслужбы не стали долго мудрить, пошли по проторённой ранее дорожке. Помните, как они с ликованием делали видимость озабоченностью смертью Литвиненко и Березовского? Им периодически нужны ритуальные жертвы, чтобы постоянно в головах западных обывателей сохранять выдуманный образ России — бурого медведя», — заявил Кадыров на встрече с журналистами в Грозном.

По словам чеченского лидера, «нужно быть слишком ограниченным, чтобы настолько нелогичные выводы делать о причастности России» к отравлению бывшего сотрудника ГРУ. В канун выборов, тем более, много лет спустя после отъезда Скрипаля на Запад — зачем России это было нужно? По мнению Кадырова, ни в коем случае нельзя исключать вариант причастности к организации и совершению преступления каких-то третьих сил, которые «заинтересованы в осложнении отношений между Лондоном и Москвой».

«В любом случае, важно договориться о проведении объективного расследования, а не соревноваться в попытках очернения России», — подчеркнул Кадыров.

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Как сообщало ИА REGNUM, 66-летний Сергей Скрипаль, долгие годы работавший на британскую разведку, передавая сведения, составляющие государственную тайну, был арестован в 2004 году по обвинению в государственной измене. До 1999 года он служил в Главном разведывательном управлении Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Дослужившись до отставки в 2003 году, он перешел на работу в управление делами МИД России.

Осужденного за шпионаж Скрипаля в 2010 году помиловал президент Дмитрий Медведев. Бывшего сотрудника ГРУ обменяли на российских граждан, задержанных в США по обвинению в шпионаже. 5 марта 2018 года его нашли без сознания в парке города Солсбери. С ним была 33-летняя дочь. Власти Великобритании считают Россию причастной к отравлению Скрипаля.

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